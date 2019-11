Dnešní Británie: Dneska budeme spát v kabátech

Osmiletá Courtney a její rodina žijí z 5 liber denně - jídlo získávají od charitativní organizace a když nemají na topení, chodí spát v kabátech. To je dnešní Británie, kde více než čtyři miliony dětí vyrůstá v chudobě.



8 year old Courtney and her family live off £5 a day - they rely on a food bank to eat and wear coats to bed when there's no money for heating.



This is Britain today, where more than 4 million children are growing up in poverty. pic.twitter.com/faYNbL4ZD5