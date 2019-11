Svět potřebuje téměř dvakrát více profesionálů na kybernetickou bezpečnost, než má k dispozici

27. 11. 2019

Americká nezisková organizace zjistila, že dvě z pěti pracovních pozic v oblasti kybernetické bezpečnosti zůstávají neobsazeny, napsal Jack Corrigan.

Poptávka po expertíze v oblasti kybernetické bezpečnosti v USA rapidně roste, když více organizací začíná prioritizovat digitální bezpečnost. Ale dnes je k dispozici dostatek profesionálů k obsazení jen asi 60 % těchto pozic, ukázal nedávný průzkum.

A pokud se díváme za hranice USA, situace je ještě vážnější.

Dnes na celém světě existuje asi 2,8 milionu profesionálů na kybernetickou bezpečnost, ale tato pracovní síla by musela narůst zhruba o 145 %, aby uspokojila globální poptávku po expertíze v oblasti digitální bezpečnosti. Uvádí to zpráva neziskové organizace (ISC)2. Jinak řečeno, znamená to, že na každé tři lidi pracující v tomto oboru dnes připadá takřka pět pracovních míst.

(A to je situace ještě před zavedením sítí 5G a plným rozvinutím internetu věcí, což obojí poptávku dál dramaticky navýší; přičemž tradiční metody kybernetické obrany opřené o centralizované platformy současně zastarají a kvalifikace řady profesionálů proto bude nadále nepoužitelná - pozn. KD.)

Výzkumníci zjistili, že nedostatek profesionálů v oboru se za rok prohloubil takřka o 40 %, takže z 2,93 milionu neobsazených pozic se stalo 4,07 milionu v roce 2019. Podle zprávy v Severní Americe chybí asi 560 000 profesionálů, ovšem v Asii je to více jak 2,6 milionu.

Bezpečnostní profesionálové za hlavní důvod situace označují nedostatek kybernetické expertízy. A jak se kybernetické útoky stávají častějšími a sofistikovanějšími, poptávka jen dále poroste.

Zpráva je založena na průzkumu, který zahrnul 3 237 profesionálů na kybernetickou bezpečnost v Severní Americe, Latinské Americe, Evropě a Asii. Směrodatná odchylka činí 1,7 %.

Organizace (ISC)2 navrhuje několik strategií pro organizace, jimiž by mohly zaplnit pozice, jako rekvalifikovat stávající technický personál, zvýšit investice do rekrutace a poohlédnout se při hledání nových zaměstnanců mimo tradiční kvalifikační skupiny.

Podrobnosti v angličtině: ZDE