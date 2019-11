30 let od slavné cesty Václava Klause "metrem" na Prosek

28. 11. 2019 / Lukáš Kraus

No, tak řekněme taková Praha, je to milá holka s trdelníkem, všechno... ale ona má už tři desítky let obyvatelstvo, které věří těm nejobskurnějším teoriím. Třeba takové, že developeři jsou hodní hoši, kteří netouží po ničem jiném, než našemu modrému pražskému lidu postavit co nejlepší a nejlevnější byty, všem dostupné. Jediné, co jim v tom kdy bránilo, bylo pár zelených mužíků nad územním plánem a sorta různých památkářů a detailistů.



Oni totiž věří, že kapitalismus nejlépe funguje bez regulace a bez stavby městských sociálních a startovních bytů jako třeba ve Vídni. Praha je město nakažené morem degenerativního klausismu.