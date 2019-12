Británie v předvolební kampani se snaží vyrovnat se s vraždou dvou nesmírně slušných mladých lidí

Otec zavražděného Jacka Merrita: Neppoužívejte smrt mého syna a snímky jeho a jeho kolegyně k podpoře své hnusné propagandy. Jack byl proti všemu, co zosobňujete - nenávist, konflikty, tupost.



Don’t use my son’s death, and his and his colleague’s photos - to promote your vile propaganda. Jack stood against everything you stand for - hatred, division, ignorance. https://t.co/R8LO16lugk