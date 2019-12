Trump odmítá, aby USA přišly na pomoc napadené členské zemi NATO

Další otázka: Slibujete, pokud je nějaká země, která je "delikventní", jak tomu říkáte, slibujete jako prezident USA, že je budete bránit, pokud se stanou terčem vojenské invaze?



Trump: O tom budeme hovořit dnes. A je to velmi zajímavá otázka, že. Také to závisí na tom, co je vaše definice "delikventnosti". Například, když máte zemi, která platí jen jedno procento. A některé platí méně než jedno procento. A to by neměly. Některé země platí méně než jedno procento a jsou to bohaté země. Teď vstoupíme do nového roku a ony neplatí. A vstupujeme do dalšího roku a ony neplatí. A teď se vás ptám, mají ty země povinnost zaplatit i za ty předchozí roky? Takže proč je to, že nám dluží za letošek, ale pokaždé, když nastane Nový rok, se ten dluh smaže. To není správné.



Just so we are clear. No NATO country, none at all, is “delinquent” when it comes to defense spending. In 2014, all NATO countries committed to spend 2% of GDP on defense NO LATER THAN 2024. Good if they meet the target earlier, but agreement is for 5 years from now. https://t.co/SyvnBoqfH5