Babišův střet zájmů a české zákony

6. 12. 2019 / Boris Cvek

Jinými slovy řečeno: zdá se, že kdyby se ti, kdo o dotaci na Čapí hnízdo rozhodovali, zajímali pořádně o její obsah, tak by ani nebyla udělena. A za to nemůže Brusel ani Babiš, který v té době neměl žádnou politickou moc.

To, že nám Unie dává peníze, je v pořádku. To, že ty peníze, ale nejen ty unijní, necháme rozdělit naprosto proti pravidlům, bez zájmu o pravidla, to je problém České republiky. Ale než se dostanu ke slavnému auditu Evropské komise o střetu zájmů našeho premiéra, chci ještě dokončit svůj komentář k Čapímu hnízdu. Pavel Zeman jasně řekl, že vyšetřování je ve stavu, kdy se nedá říci, zda Andrej Babiš má být obžalován, nebo zproštěn obvinění. Věc se tedy vrací policii, která bude dále vyšetřovat, takže se to může táhnout ještě velmi dlouho. Možná v té době, kdy se dočkáme nového rozhodnutí dozorového státního zástupce, Pavel Zeman, ani Lenka Bradáčová, už nebude ve funkci. Ale pravděpodobně ani to nebude potřeba, protože po velkém obratu pana dozorového státního zástupce má policejní orgán celkem jasný signál o tom, kam by mělo vyšetřování vést.

Pokud jde o audit, velmi mne zaujal rozhovor, který v této věci dala Hana Marvanová pro Český rozhlas Plus. Na začátku se diskutuje pro mne celkem nepodstatná otázka, zda by Praha měla zveřejnit obsah auditu bez ohledu na Evropskou komisi, pak se ale objevuje téma našich zákonů. Paní Marvanová kritizuje Občanský zákoník (přijat v roce 2012 a účinný od 1. ledna 2014, tedy Občanský zákoník si Babiš rozhodně nešil na míru), který podle ní tím, jak pojímá svěřenské fondy, umožňuje lidem, aby legálně nebyli vlastníky majetku, který jim de facto přináší zisk. Mně to přijde jako anonymní akcie: máte vlastnictví, které oficiálně nemáte. Anonymních akcií jsme se dokázali zbavit, ale ten princip se nám vrací svěřenskými fondy. Paní Marvanová tvrdí, že takto pojaté svěřenské fondy slouží mnoha lidem k nekalé činnosti. Kdo je vlastně zodpovědný za tento koncept svěřenských fondů v našem Občanském zákoníku?

Další problém je tzv. Lex Babiš, který měl být podle Marvanové ihned novelizován, když v roce 2018 Evropská unie přitvrdila pravidla o střetu zájmů. A to se nestalo. Lex Babiš je tedy v rozporu s unijní legislativou, která u nás automaticky platí a která je národním zákonům nadřazena. Zde už vina padá plně na Babišovu vládu. K otázce, zda Evropská unie může vykládat české zákony, tedy právě Lex Babiš (stojí za to zmínit, že tento zákon byl ve Sněmovně prosazen nikoli Babišem, jak by se dnes mohlo zdát, protože dnes se opravdu zdá, že je mu šitý na míru, aby mohl zároveň brát dotace a zároveň se tvářit, že je nebere, ale tento zákon prošel Sněmovnou proti vůli Hnutí Ano), se Marvanová odmítla vyjádřit, dokud si sama nepřečte ten audit. Je pravda, že český zákon může vykládat jen český soud, takže je poměrně překvapivé, když audit tvrdí, že premiér je v rozporu s českými zákony. Na druhou stranu: pokud se české zákony musejí vykládat ve smyslu jim nadřízených unijních směrnic, pak tvrzení, že unijní orgány mohou vykládat české právo, dává smysl.

Co z toho všeho plyne? Zdá se, že ani návrat případu Čapí hnízdo, ani střet zájmů nebude pro Andreje Babiše politicky problém. Naopak: zvýšená polarizace společnosti ho může spíše posílit. Čapí hnízdo se vrací na úplný začátek, což je tak jako tak pro Babišovy odpůrce debakl, protože to ukazuje neschopnost údajného právního státu, za jehož status quo se tak berou, poradit si s tímto na první pohled celkem triviálním problémem. Ta základní chyba se ale stala dávno před nástupem Babiše k politické moci a prakticky všichni v této společnosti to dávno vědí: systém rozdělování dotací, ale nejen dotací, nýbrž i veřejných zakázek (kdo si vzpomene třeba na pana Řebíčka?) naprosto ignoroval a v mnohém stále ignoruje veřejný zájem. Je to systémový, zásadní problém České republiky, který v souvislosti s unijním auditem o Babišově střetu zájmů nebude možné obejít. Audit se tak nakonec může pro Babiše stát politickou kartu pro mnohem obecnější hru namířenou proti tradičním stranám. Jakoukoli případnou bitvu s unijními úřady ovšem musí prohrát, to se mi zdá jasné. Unie není Česko. Pro politickou opozici pak ten úkol zní jasně: přesvědčit voliče, že ti, kdo chtějí Babiše politicky porazit, nechtějí návrat do starých časů, v nichž se Babiš stal miliardářem, že naopak chtějí, aby u nás vládl právní stát stejně jako v západních zemích Unie. Jak se ale tohle může podařit právě tradičním stranám, to je ve hvězdách.

Jiná otázka je, jak si pan premiér poradí s tím, že stovky milionů korun dotací pro Agrofert nebudou z Unie proplaceny. Na to jsem taky velmi zvědav.