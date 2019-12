Každý ví, že Reflex je sprostá žumpa, ale toto přesahuje všechny meze

9. 12. 2019 / Jan Čulík

V ČR je široké povědomí, že týdeníkje jednou z nejhnusnějších publikací, jaká v té zemi existuje, a slušní lidé by se ho nedotkli ani třímetrovou tyčí.Jenže to, co tam nyní provedl Marek Stoniš, přesahuje všechny meze a jistě porušuje i paragrafy českého trestního zákoníku o vyvolávání nenávisti vůči náboženským a kulturním menšinám. K rozhodnutí českého Nejvyššího soudu, že zákazem somálské studentce střední zdravotnické školy v Ruské ulici v Praze byla porušena její lidská práva , publikoval Stoniš v Reflexu nenávistný blábol o tom, že "si muslimové podmaňují českou justici". Stoniš konstruuje neexistující "válku civilizací" mezi Čechy a muslimy.K tomu poznamenává mediální ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch Andrew Stroehlein: