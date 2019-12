Nad diskusí ČRo Plus o populismu a krizi politiky

12. 12. 2019 / Boris Cvek

Včera na Českém rozhlase Plus proběhla diskuse o populismu, politické krizi, politických lídrech v obecně západní a specificky české demokracii. Byla to jedna z řady diskusí na aktuální témata, které Plus vysílá už delší dobu. Slyšel jsem asi všechny a už si z nich nic nepamatuji. Než zapomenu i tu včerejší, rád bych se podělil o pár věcí, které mne zaujaly.

Naštěstí se do toho vložil Jindřich Šídlo, který sdělil, že smyslem politiky je uchopení moci a prosazování zájmů. Dobře, jsme v realitě. Na druhé straně tentýž řečník sdělil, že je obrovská změna mezi dnešní politikou a politikou v minulosti, kdy politik – a tím byl nepochybně míněn Stanislav Gross – odešel kvůli tomu, že neuměl vysvětlit původ částky, která je oproti střetu zájmů Andreje Babiše směšná (jeden milion korun).

Ale to přece nebyl důvod, proč pan Gross odešel. ČSSD, jíž tehdy předsedal, měla na tu dobu velmi mizerné preference. Bylo to něco kolem 13% (co by za to dala dnes!). Jsem si téměř jist, že kdyby ČSSD měla v té době preference na 30%, tak by pan Gross neodcházel, i kdyby nedokázal vysvětlit mnohem děsivější skandál. A to, že ČSSD tehdy měla na tu dobu tak nízké preference, nebylo způsobeno skandálem pana Grosse, ale jeho celkovým pojetím politiky v duchu vysmívaného hesla „myslím to upřímně“. Po Grossovi přišel Jiří Paroubek, udělal ve Sněmovně faktickou koalici s komunisty, rozdal lidem peníze a vytáhl ty procenta zpátky (nepřipomíná vám to něco?).

Ve sněmovních volbách 2006 měla ČSSD i přes tzv. Kubiceho zprávu 32% (je pravda, že to nebylo žádné drtivé vítězství, ale výsledkem těchto voleb byl sněmovní pat, kdy proti sobě stály dva tábory, z nichž každý čítal 100 poslanců, což se pak podařilo vyřešit přeběhnutím poslanců Pohanky a Melčáka k pravici – to byly ty krásné mravné časy, kdy Babiš nebyl v politice, ale jen spolu s dalšími oligarchy tahal politiky jako loutkami).

Nejvíce mne na včerejší debatě ale štvalo jakési automatické přesvědčení, že středová politika je na ústupu. Například propad socialistů v EU. V Evropském parlamentu jsou stále druhou nejsilnější frakcí. V Německu socialisté ztrácejí ve prospěch zelených, kteří jsou dnes de facto také středolevou stranou, jen modernější. Ve Francii jim vzal voliče Macron. Ve Španělsku vyhrávají volby, ale nedokážou se dohodnout s levicovým Podemos. V Itálii jsou socialisté součástí vládní koalice. Vládnou také v Portugalsku, Dánsku, Finsku, Švédsku. V Rakousku v letošních volbách měli zelení se socialisty přes 35%. V Británii jsou stále druhou nejsilnější stranou a dokážou-li se po dnešních volbách domluvit s liberály, možná zablokují brexit a sestaví vládu (ale možná taky bude mít Johnson většinu ve Sněmovně). Jestli je někde levice v naprosté krizi, tak je to bývalý východní blok – a v současnosti zejména Česko.

Možná byste řekli, že mnohem hůře na tom bude levice v Maďarsku a Polsku. Ale v roce 2018 měla levice v Maďarsku, když sečtu sociální demokraty, socialisty a zelené, přes 24%. V Polsku měla letos levice ve volbách do Sejmu 12,5%. U nás to vypadá, že obě tzv. levicové strany ze Sněmovny v příštích volbách mohou vypadnout.

Tolik tedy ke včerejší debatě na stanici Plus. Nyní ji mohu zapomenout. Snad jen obecná poznámka k celkovému dojmu z těchto debat: moderátor i koncepce pořadu jsou v pořádku, problém je příliš velké množství hostů na daný časový formát a jejich neschopnost říci něco opravdu smysluplného.