Opatrujte křesťanské hodnoty, paní Maláčová

12. 12. 2019 / Lukáš Kraus

Držet ústa, dělat mzdovou a sociální politiku pod Polskem a Slovenskem a nadělat z více lidí bezdomovce a kriminálníky a přenést to z beder státu formou kriminality na střední třídu. Vy snad vidíte jiný než osobní účel vašeho ministrování? Já ne. Rok se mi zdá málo, paní Maláčová. Dva budou lepší. Pak bude jistota, že ten nebožák bude nalezen umrznutý pod mostem: na sto procent. A to přece chcete.

Hezké Vánoce, paní Maláčová, a hlavně i nadále opatrujte křesťanské hodnoty. Jo a pozdravujte Michaelu Tominovou. Ta byla také výborná. Oranžový klub nám dělá radost, holky.



Rekordy paní Jany. Miluji ten slovník z holdingu. Rekordy - přitom 101,5 Kč. To je minimální hodinová mzda v Polsku od roku 2020. V ČR 87,3 Kč od roku 2020. Polská minimální mzda bude od roku 2020 na 49,7 % průměrné. Minimální polská mzda na slušných 15.493,5 Kč, když uvážíme, že jde téměř o třetinu slabší ekonomiku s ohledem na HDP na obyvatele. A to není všechno. Na konci roku 2020 se zvedne polská minimální mzda znovu a to na 17.877 Kč. Na konci roku 2023 na 22.300 Kč. Já jen, aby to nezapadlo, paní Maláčová, aby to nezapadlo jako vy..