Boris Johnson se dnes před reportérem schoval v ledničce

11. 12. 2019





Boris Johnson se ve středu ráno uchýlil do ledničky, aby se vyhnul televiznímu interview. Ústředí Konzervativní strany je nervózní, že se volební náskok Konzervativců zmenšuje.







Johnsona oslovil produkční pracovník televizního pořadu komerční televize ITV Good Morning Britain Jonathan Swain, během jeho časné ranní návštěvy jedné mlékárny v severoanglickém Yorkshiru.



Když oslovil Swain Johnsona, řekl mu "Dobré jitro, pane premiére, můžeme vás požádat o rozhovor pro Good Morning Britain?" Johnsonův poradce je při tom na videu slyšet jak říká, "Ach do prdele!"



Cowardice is never a good look... https://t.co/MT4lGSY5rf — Piers Morgan (@piersmorgan) December 11, 2019

Moderátoři pořadu Piers Morgan a Susanna Reid vypadali v televizním studiu šokováni. Swain dál říká: "Právě jsem dostal reakci od jednoho z jeho lidí, nemáme naléhat, díky moc," a Reidová vykřikla: "Ten výraz jeho tváře, toho člověka!" Poradce byl posléze v televizi jmenován jako Johnsonův tiskový tajemník Rob Oxley.Když Swain pak na Johnsona naléhá a říká mu, že je v živém televizním vysílání, Johnson odpovídá: "Věnuju se vám za okamžik" a odejde, moderátor Piers Morgan pak vykřikne "On šel do ledničky!" Johnson na videu se svými poradci zajdou do ledničky, plné lahví s mlékem. Jeden poradce říká: "Je to bunkr."Konzervativní strana pak tvrdila, že se Johnson v žádném případě neschoval do ledničky. Produkční Swain sdělil Morganovi a Reidové, že do něho lidi kolem Johnsona nevybíravě strkali. "Tak to bylo opravdu mrazivé přijetí," říká pak v televizi Swainová, a Morgan na to reaguje: "To byla hrdinská práce."Konzervativní poradci skrývají Borise Johnsona před veřejností od chaotického dne v pondělí, kdy Johnson během rozhovoru sebral televiznímu novináři jeho mobil, aby se nemusel podívat na fotografii čtyřletého chlapce s podezřením na zápal plic, který byl nucen dlouhé hodiny ležet po přijetí v nemocnici na chodbě. Později téhož dne byli konzervativci obviněni, že ve snaze odvést od tohoto incidentu pozornost, si vymysleli lež, že ministr zdravotnictví se při odchodu z této nemocnice, kde se byl omluvit, stal terčem fyzického útoku. Jak posléze dokázalo video, nebyla to pravda. Konzervativci se také pokusili rozšířit lež, že fotografie čtyřletého chlapce ležícího na zemi na kabátech byla záměrně inscenovaná.Komentátoři poukazují na to, že toto jsou trumpovské metody. Konzervativci záměrně šíří lži na sociálních sítích a i když jsou posléze dementovány, lži se dále šíří bez korekce.Boris Johnson je ostře kritizován, že se vyhýbá interviewům v médiích. Minulý týden ho v televizi oslovil Andrew Neil a požádal ho o tvrdý rozhovor, jakému se podrobili všichni ostatní předáci britských politických stran. Řekl mu na televizní obrazovce, že "je to otázka důvěry". Johnson mu rozhovor neposkytl.V reakci na tuto nejnovější skandální epizodu ze středy ráno napsal Morgan na Twitteru: "Zbabělství nikdy nevypadá dobře."





Zdroj v angličtině ZDE