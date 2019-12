Downing Street bude bojkotovat BBC

Boris Johnson chce podniknout ostré kroky proti BBC



Sir John Simpson, nestor reportérů BBC: Downing Street šíří informaci, že bojkotuje publicistický pořad rozhlasu BBC Today, protože tento pořad, a celá BBC "byla proti Borisi Johnsonovi v předvolební kampani zaujatá".

Downing Street is putting out the word that it is boycotting @Radio4Today because of its, and the BBC’s, ‘bias’ against Boris Johnson & the Conservatives during the campaign.