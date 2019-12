Běžně vstup jako do samoobsluh?

11. 12. 2019 / Miloš Dokulil

Veřejnost byla o případu opakovaně informována, včetně zprávy, že okamžitě byla učiněna další opatření k posílení veřejné bezpečnosti; s uvedením též počtu bezpečnostních sil, jimiž budou prakticky okamžitě zesíleně střeženy budovy provozované ve veřejném zájmu. (Ne že by nutně toho poslední měsíce nervově labilního člověka z Ostravska měl někdo další hned v jeho smutném a lidsky vyšinutém činu následovat.)

Zkusme ovšem zároveň též nezapomenout, že nejen nemocnice bývají někdy rozlehlými objekty, a potom třeba s více vchody; a ty vchody mají vrátné. Jenže vrátní běžně přímo nedisponují kontrolou vstupu do objektu. (Orgány bezpečnosti by tam stěží mohly být – vzhledem k počtu svých příslušníků trvale. Obdobně to může být u významných veřejných budov.) I když nelze vyloučit v některých zařízeních instalované kamerové systémy, neměla by se přece jen pro vytypovaná zařízení navíc uplatnit praxe s elektronickým pořízením kopie titulní stránky osobního průkazu, která by se denně mazala (aby nevznikaly doprovodné problémy s ochranou osobních údajů?).

Ne že bychom neměli navíc dva týdny do Vánoc… (a nestrašme, že v samoobsluhách dochází především ke krádežím; anebo k tomu, že jsme jenom tentokrát něco zapomněli koupit, na což přijdeme až doma…)