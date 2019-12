Tohle je klimatická krize. Greenpeace vítá Babiše a další lídry EU vizí spálené budoucnosti

Tisková zpráva Greenpeace ČR

Brusel 12. prosinec 2019 - 61 aktivistů a aktivistek ze sedmi evropských zemí včetně Česka přeneslo klimatickou krizi přímo na místo, kde se rozhoduje o budoucnosti klimatické politiky EU, která ovlivní celý svět. Dnes rozhoduje český premiér a další lídři EU o závazku na dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. Co nejrychlejší dosažení uhlíkové neutrality je podmínkou naplnění cílů Pařížské klimatické dohody. Speciální zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) o oteplení o 1,5 °C, která je souhrnem aktuálního vědeckého poznání o změně klimatu, jednoznačně říká, že je nutné zastavit globální oteplení na 1,5 °C, nebo budeme my, naše děti a životní prostředí, ve kterém žijeme, vystaveno katastrofálním dopadům změn klimatu.

