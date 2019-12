Konference OSN o změně klimatu COP25 byla fiasko

19. 12. 2019

Ohlasy jsou tady: konference OSN o změně klimatu byla propadák. Navzdory tisícům hodinám vyjednávání byl odpor ze strany velkých producentů emisí, jako jsou Spojené státy (které opouštějí pařížskou dohodu o klimatu), jedním z faktorů, který zmařil jakýkoliv smysluplný výsledek rozhovorů. Opakují se sice staré závazky, ale s ničím novým se nepřichází, píše na webu akademického časopisu The Bulletin of the Atomic Scientists Thomas Gaulkin.