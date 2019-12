Když dělá Německo paralely mezi vaší zemí a vzestupem Hitlera, čelíte opravdu VÁŽNÉMU problému...

BJ: CHCETE TOTÁLNÍ BREXIT? ANO! ANO! ANO!

DEMOKRACIE JE NEPŘÍTEL LIDU!



When Germany is drawing parallels between your country and the rise of Hitler, you've got a SERIOUS problem on your hands. https://t.co/rVHqA6HTr6