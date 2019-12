Silné bouře zasáhly Jižní Evropu, vyžádaly si nejméně 9 mrtvých

23. 12. 2019

Bouře ve Španělsku, Portugalsku a Francii si v neděli vyžádaly již 9 obětí, zatímco region čekají další silné větry a prudký déšť.

Bouře Elsa a Fabien rozvodnily řeky, strhaly elektrické vedení, vyvracely stromy a narušily železniční a leteckou dopravu v regionu. Více než 118 000 domácností se musí dočasně obejít bez dodávek elektrického proudu.

V Portugalsku do neděle zemřeli dva lidé, ve Španělsku sedm. Slábnoucí bouře Elsa se v sobotu přesunula do Británie, ale bouře Fabien dorazila s větry o rychlosti až 170 km/h do Galicie v severozápadním Španělsku. Vynutila si zrušení 14 letů.

Kvůli škodám se 8 000 domácností v Galicii ocitlo bez proudu a osm městských parků v Madridu zůstalo uzavřeno kvůli silnému větru.

Parky a hřbitovy byly v sobotu také uzavřeny v Bordeaux na jihozápadě Francie, zatímco v Arlette zrušil cirkus Gruss tři představení.

Francouzští meteorologové v sobotu vyhlásili v patnácti regionech oranžový poplach, když bouře zasáhla atlantické pobřeží. V Socoi nedaleko španělské hranice vítr dosáhl 148 km/h. Dokonce i na severozápadním pobřeží v Bretani se jeho rychlost v sobotu pohybovala kolem 120 km/h a v neděli stále kolem 90 km/h.

V jihozápadní Francii vítr odřízl 110 000 domácností od dodávek proudu. Železnice SNCF přestala provozovat trasy mezi Bordeux, Toulouse a Hendaye na jihozápadě kvůli nebezpečí pádu stromu na troleje.

Na Korsice kvůli blížící se bouři uzavřely úřady všechna letiště. Přerušena byla i doprava trajektem.

V korsickém hlavním městě Ajaccio úřady uzavřely silnice, aby předešly uvíznutí lidí v povodních.

