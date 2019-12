Šestiletá holčička nalezla v krabici vánočních přání prosbu o pomoc od vězňů z Číny

22. 12. 2019





Firma Tesco informovala, že zastavila výrobu vánočních přání v továrně v Číně, kde jsou nuceni je vyrábět vězni. List Sunday Times napsal, že šestiletá Florence Widdicombe z Tootingu v jižním Londýně otevřela krabici charitativních vánočních přání ze supermarketu Tesco a nalezla v ní prosbu o pomoc od vězňů z Číny. Zněla:



"Jsme zahraniční vězni ve vězení Quinqpu v Šanghaji v Číně. Jsme nuceni pracovat proti své vůli. Prosím pomozte nám a uvědomte organizaci za lidská práva."

Zpráva naléhala na příjemce, aby kontaktoval Petera Humphreyho, bývalého novináře, který byl v témže vězení Quinqpu zadržován 23 měsíců. Otec Florence Ben Widdicombe se spojil s Humphreyem a ten případ zveřejnil v. Humphrey dodal, že se spojil s bývalými vězni a ti ho informovali, že v zahraničním oddělení tohoto vězení vězni už čtyři roky balí přání firmy Tesco do krabic. Vyrábějí a balí se tam také dárkové visačky firmy Tesco. Humphrey, který byl propuštěn v červnu 2015, uvedl, že během svého věznění viděl výrobu a balení visaček i jiných západních firem.Mluvčí firmy Tesco konstatoval: "S hrůzou odmítáme vězeňskou práci a nikdy bychom ji v našem dodavatelském řetězci nepovolili. Tímto tvrzením jsme šokováni a okamžitě jsme suspendovali továrnu, v níž se tato přání vyrábějí, a zahájili jsme vyšetřování. Také jsme tato přání stáhli z prodeje. Používáme hloubkový kontrolní systém. Tento dodavatel byl nezávisle kontrolován minulý měsíc a nebylo zjištěno, že by porušil náš předpis zakazující vězeňskou práci. Pokud dodavatel tyto předpisy poruší, trvale s ním rozvážeme spolupráci."Podobné zprávy od čínských vězňů se dostaly na Západ i v minulosti. V roce 2017 objevila Jessica Rigby z Braintree v Essexu ručně psaný vzkaz v krabici vánočních přání supermarketu Sainsbury's. Zněl: "Přejeme vám štěstí. Třetí výrobní dílna, věznice v Guangžou, 6. okres."V roce 2014 nalezla Karen Wisińska z hrabství Fermanagh v Severním Irsku vzkaz v kalhotách ze supermarketu Primark. Informoval, že šatstvo se v Číně na export vyrábí ve věznicích za otrockých podmínek. Vzkaz byl z věznice Xiang Nan v provincii Hubeiu a zněl: "Naší prací tady ve vězení je vyrábět módní šatstvo na vývaz. Pracujeme 15 hodin denně a jídlo, které dostáváme, by se nedávalo ani psům či prasatům."Amnesty International informuje, že v čínských věznicích se i nadále používá nucená práce.Podrobnosti v angličtině ZDE