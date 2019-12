Firmy, které budou ignorovat klimatickou krizi, zkrachují, varuje odcházející šéf Anglické banky

30. 12. 2019





Mark Carney, odcházející guvernér ústřední Anglické banky v pondělí v britském rozhlase varoval, že všechny firmy a instituce musejí ospravedlnit své pokračující investice do fosilních paliv, a upozornil, že se může stát, že se akcie v tomto sektoru promění v bezcenné kusy papíru.



Carney se po odchodu z Anglické banky stává mimořádným velvyslancem OSN pro klimatické změny a finančnictví. V rozhlase varoval, že klimatická krize je "tragédie na horizontu" a že jsou nevyhnutelné extremnější klimatické události. "Až začnou být extremní klimatické události tak běžné a tak zjevné, už bude příliš pozdě proti tomu cokoliv dělat," řekl Carney. Politikové "musejí začít řešit problémy budoucnosti dnes."Na otázku, zda by penzijní fondy měly stáhnout své investice z ropných a plynárenských společností, i když jsou jejich zisky dnes atraktivní, řekl Carney: "No, ono to tak není, ale mohly by tak argumentovat. Musejí předložit přesvědčivý argument, musejí jasně vysvětlit, co budou dělat, jestliže se velká část těchto akcií najednou promění v bezcenné kusy papíru."Anglická banka varuje, že akcie v hodnotě až 20 bilionů dolarů by mohly velmi rychle ztratit veškerou svou hodnotu, pokud finanční a podnikatelský sektor nepřejdou plynule k ekonomice nulových uhlíkových emisí. Carney dodal: "Nemůžeme si v této věci dovolit selektivní informace, manipulace, lži."Podrobnosti v angličtině ZDE