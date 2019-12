Vánoční poselství starosty "Horní Dolní"

Jako starosta Horní Dolní by jistě mohl podobná témata zahrnout i do vánočního poselství, jako prezident by měl alespoň trochu tušit, v čem jeho role spočívá a jak ji naplňovat.





vnímá jako žalostný, neboť kromě betonu nezdůrazňuje žádné další priority. Omlouvám se za tu vulgaritu, ale jen synergie blbství dokáže stvořit a vzápětí posvětit "investice", které totálně zanedbávají vzdělávání, zdraví, inovace, regiony a kulturu. Žel Zeman už pravděpodobně neví, kde je sever (jakkoliv si pravděpodobně dobře uvědomuje, kde je východ). Ve svém poselství například chválí Národní investiční plán. Stejný plán, který Jiří Hlavenka. Omlouvám se za tu vulgaritu, ale jen synergie blbství dokáže stvořit a vzápětí posvětit "investice", které totálně zanedbávají vzdělávání, zdraví, inovace, regiony a kulturu.





dnes předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, jenž velmi přesně artikuluje obavy z vývoje popírajícího demokratické principy a principy právního státu, což dokládá ilustrací stavu v Maďarsku a Polsku. Ne, podle Zemana je vše v nejlepším pořádku, ačkoliv on sám je vysmíván jako ambasador autoritářského Ruska a totalitní Číny. Zatímco část západní civilizace je znepokojena rozmělňováním principů novodobé demokracie, na což ve svém projevu upozorňuje Steinmeier, Zeman, jenž je z vnějšího pohledu právem vnímán jako krajní populista s radikálně pravicovými postoji, utvrzuje občany ČR, že v tomto smyslu nic nehrozí. Asi nezaznamenal obavy svého někdejšího nejbližšího spolupracovníka,, jenž velmi přesně artikuluje obavy z vývoje popírajícího demokratické principy a principy právního státu, což dokládá ilustrací stavu v Maďarsku a Polsku. Ne, podle Zemana je vše v nejlepším pořádku, ačkoliv on sám je vysmíván jako ambasador autoritářského Ruska a totalitní Číny.





Bídu Zemanova prezidentství dokresluje snaha vykreslit diskusi o vlivu klimarických změn jako nového náboženství. Jistě, měli bychom velmi pečlivě zvažovat pochybnosti nad tím, zda tzv. udržitelné zdroje v jejich dosavadním vnímání jsou dostatečně efektivním řešením a měli bychom vytvářet co nejsmysluplnější scénáře dalšího vývoje. To ale není možné, pokud hlavní názorový vůdce v jednom krátkém projevu spojí potřebu dostavby jaderných bloků s naprostou dehonestací možných alternativ, jako to učinil Zeman.





Celkový dojem Zemanova utěšitelského projevu vede k úvaze nad tím, zda je ČR schopná - s podobnými vstupy do diskurzu - vůbec uchopit realitu a začít se zabývat sama sebou i okolním světem v kontextu podstatných fenoménů doby. Nebo zda se bude nadále hluboce šťourat v nose, když dochází k tak zásadním otřesům samotné společenské smlouvy a jejího dalšího pokračování. S tímto bloudem v pozici hlavního pana názorového výpravčího to půjde od desíti k pěti...

Prezident republiky může kdykoliv uspořádat tiskovou konferenci, na které upozorní na zdlouhavé rekonstrukce a výstavbu dálnic či problémy se získáním stavebních povolení. Šmankote, proč je něco takového ochoten papouškovat na základě doporučení svých rádců v nejdůležitějším projevu v roce?