Putin: Náš nadzvukový raketový systém Avangard nedokáže nikdo neutralizovat

28. 12. 2019





První série ruských nadzvukových raket systému Avangard byla uvedena v provoz, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Neřeklo kde, avšak z předchozích informací vyplývá, že zřejmě na Urale.



Vladimír Putin se vyjádřil, že se tyto rakety, které mohou nést jaderné střely, pohybují více než dvacetkrát rychleji než je rychlost zvuku a že jejich výrobou Rusko předstihlo jiné země. Rakety mají "systém kluzáku", který jim umožňuje citlivě se zaměřovat a zřejmě proti nim není žádná obrana.



Ministr obrany Sergej Šojgu potvrdil, že "nadzvuková skluzná raketa Avangard vešla v provoz v 10 hodin moskevského času dne 27. prosince". Označil to za "přelomovou událost".

Putin uvedl, že systém Avangard dokáže proniknout přes současné i budoucí raketové obranné systémy, a dodal: "Žádná země na světě nemá nadzvukové zbraně, nemluvě o nadzvukových zbraních interkontinentálního doletu".Putin hovořil poprvé o systému Avangard a o dalších zbraňových systémech ve svém výročním projevu k národu v březnu 2018. Přirovnal ho k "meteoru" a k "ohňové kouli".V prosinci 2018 tato zbraň byla použita cvičně k útoku na cíl vzdálený 6000 km. Byla vypuštěna z raketové základny Dombarovskij na jižním Uralu."Systém Avangard je nezranitelný. Žádný existující ani budoucí systém raketové obrany ho nedokáže neutralizovat," uvedl po provedení této zkoušky Putin.Interkontinentální raketa Avangard je schopna nést jadernou zbraň o síle až do dvou megatun. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo video systému Avangard, avšak zbrojní odborníci vyjádřili skepsi ohledně jeho efektivity.Pentagon uvedl v prohlášení, že "nehodlá charakterizovat ruská tvrzení" ohledně schopností systému Avangard. Spojené státy mají vlastní program vývoje nadzvukových zbraní, stejně jako Čína, která uvedla r. 2014, že provedla zkoušku takové zbraně.26. listopadu dovolilo Rusko americkým expertům, aby provedli inspekci programu Avangard podle ustanovení nové smlouvy START z roku 2010, jejímž cílem je snížit počet strategických odpalovacích míst pro jaderné rakety.Nová smlouva START, který vyprší v únoru 2021, je poslední významná dohoda o kontrole jaderných zbraní mezi Ruskem a USA.V srpnu letošního roku odstoupily Spojené státy od dohody umezující jaderné zbraně středního doletu (INF), kterou podepsali v roce 1997 americký prezident Ronald Reagan a Michail Gorbačov.Trump uvedl, že chce novou dohodu o omezení jaderných zbraní, kterou by podepsaly jak Rusko, tak Čína.Je obtížné určit, zda nový ruský nadzvukový systém Avangard byl opravdu uveden v provoz, anebo je to jen pokročilá etapa zkoušek.Avšak vytahování Vladimíra Putina v této věci je do určité míry ospravedlnitelné, píše BBC. Rusko má ve vývoji nadzvukových zbraní předstih. Čína také vyvíjí takovéto zbraně, USA jsou dost pozadu.Systémy "kluzáku" jako Avangard jsou odpáleny jako tradiční balistická střela, ale nesledují oblouk vysoko nad atmosférou, ale trajektorii, která jim umožňuje vstoupit do zemské atmosféry relativně rychle a pak bez motoru letí jako kluzák po stovky až tisíce kilometrů.Nejdůležitější není rychlost systému, ale jeho mimořádně silná manévrovatelnost. Ta je obrovským problémnem pro existující systémy raketové obrany.Pokud tedy tvrzení Ruska jsou pravdivá, vytvořilo si systém dalekonosných interkontinentálních raket, proti němuž zřejmě neexistuje žádná obrana.Otevírá to novou, nebezpečnou etapu v závodech jaderného zbrojení.Podrobnosti v angličtině ZDE