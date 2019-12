Nejčtenější články Britských listů za poslední rok

Než mu však dali na hlavu pro posměch papírovou korunu, řekli mu mezi jiným: ,,Odevzdáváme duši tvou ďáblu.'' A on sepjav ruce a pozdvihnuv oči k nebi pravil: ,,A já ji odevzdávám nejmilostivějš...

Ježíš se naposled zvedl k hlavě kříže. "Otče," zvolal, "do tvých rukou poroučím svého ducha." Jeden z vojáků...

Nic dnes neleží politikům tak v žaludku jako to, že důchodci mají zlevněné jí...

Úvod připravil Jan Čulík Máchovo postavení v české literatuře se vždycky zdálo být kontroverzní - jako by jeho dílo nemělo absolutně nic společného s tradicí české poezie z...

24. 6. 2019 / František Řezáč

Koukněte se na ten obrázek, viz výše. Byl jsem tam a asi na takové ploše byli lidi. U pódia asi 2 na metr čtvereční, čím dále dozadu to řídlo, lidi seděli i leželi na trávě, děti, kočárky at...

