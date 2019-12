Vědci studují poměry v Antarktidě, která může na Zemi rozpoutat peklo

V Antarktidě za posledních 25 let roztály tři biliony tun ledu. Polovina z něho za posledních pět let. Antarktida má ve zmrzlém stavu asi 70 procent vody na této planetě. A její tání znamená, že stoupají hladiny moří. Na začátku 20. století to bylo o jeden milimetr ročně. Nyní to jsou tři milimetry ročně.





Vědci ale očekávají, že hladiny moří do konce století stoupnou o 2 metry. Města jako New York, Miami, Kalkata, Lagos a ostatní velké metropole mohou být zaplaveny. Očekává se, že se bude muset přestěhovat až miliarda lidí.



Velká část Antarktidy je až 2500 metrů pod úrovní mořské hladiny. Záplavě vody z moří brání pouze pruh vyšší země podél moře. Avšak po stoupnutí hladiny by voda mohla proniknout pod led, a tak by roztával zespoda. Zvlášť zranitelných je 2,2 milionů krychlových kilometrů ledu v západní Antarktidě. Roztáním tohoto ledu by hladiny moří stouply o další tři metry. Na východní straně Antarktidy je ohrožen také led. Celkově hrozí stoupnutí hladiny moří o 9 metrů.



Vědci varují, že jsme nesmírně blízko bodu zvratu.



Podrobnosti v angličtině



