Poselství Garyho Kasparova pro rok 2020: Nevysílejte lži

Gary Kasparov: Bývalo tomu tak, že jsme slýchali názory obou stran. Od Demokratů i Republikánů. Od konzervativců i od levičáků. Dneska je to jednoduché. Je to buď pravda nebo lhaní. A to, co byste měli dělat, je opakovat fakta. Přestaňte dávat stejné množství času lžím. Pamatujte, že zastaralý způsob vnímání spravedlnosti ničí naši demokracii. Nemůžete odhalovat lži, aniž byste je zároveň tím nešířili. Proto opakujte fakta.



Gary Kasparov je slavný ruský šachista a předseda Organizace pro lidská práva.



This was my message to the media going into 2020. Your responsibility is to the truth, not to "giving both sides" when one side is lies. And you cannot expose lies without spreading them. So repeat the facts. https://t.co/4EavbYO1AI