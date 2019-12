Američtí zpravodajci a satelitní snímky dokumentují ruské zbrojení na Krymu

27. 12. 2019

Rusko za posledních 18 měsíců "významně" posílilo svou vojenskou přítomnost na ukrajinském Krymu, tvrdí američtí zpravodajci, pozorovatelé a nové satelitní snímky odhalující rozmístění nových raket S-400 a vylepšování sovětských vojenských základen, informuje Patrick Tucker.

Tito zpravodajci a pozorovatelé regionu tvrdí, že dodatečná palebná síla poskytuje Moskvě větší obrannou kontrolu nad Černým mořem a přibližuje útočné letouny a lodi k Blízkému východu.

Fotografie pořízené mezi lednem 2018 a dubnem 2019 soukromou společností Planet Labs ukazují pět baterií střel S-400, pět baterií S-300 a stíhačky ve čtyřech lokacích. Zachycují také vylepšování vojenských instalací ze sovětských dob.

Pozorovatelé tvrdí, že dění na Krymu "naznačuje, že Rusko má zájem být schopno lépe kontrolovat Černé moře, což mu pak umožní schopnost nasazovat vojenskou sílu mimo své bezprostřední území," říká Sarah Bidgoodová, ředitelka Eurasia Nonproliferation Program při Middlebury College’s James Martin Center for Nonproliferation Studies. "To je významné hromadění sil. NATO bude pod rostoucím tlakem spojenců v regionu, aby ukázalo, že dokáže čelit ruským snahám získat větší kontrolu nad Černým mořem. Pokud jde o můj názor, jde o opravdu nebezpečné prostředí."

Západní lídři jsou znepokojeni, že Rusko rozmísťuje své ozbrojené síly tak, aby byly schopny přerušit lodní dopravu do Středomoří, což je klíčová zásobovací trasa pro jeho syrské operace. Někteří američtí zákonodárci vyzvali k větší západní vojenské přítomnosti, která by takové možnosti čelila.

Od roku 2014 Rusko k brigádě námořní pěchoty přidalo výsadkový pluk, což počet vojáků zdvojnásobilo na odhadovaných 30 000. Moskva plánuje přidat dalších 13 000 během čtyř let.

Ruské ozbrojené síly mají nyní na Krymu 81 letounů a vrtulníků, jejichž bojový dolet zahrnuje celou Ukrajinu a potenciálně sahá na Blízký východ.

K ruské Černomořské flotile bylo nedávno přidáno deset plavidel schopných odpalovat střely s plochou dráhou letu Kalibr. Šest z nich jsou dieselelektrické útočné ponorky třídy Kilo a čtyři hladinové lodě. Současná verze střely kalibr může zasáhnout cíle vzdálené takřka 3 000 km a Rusko tvrdí, že vyvíjí novou variantu s doletem kolem 5 500 km. To by mu umožnilo zasahovat cíle v Jižní Evropě, aniž by jeho lodi vůbec opustily Sevastopol.

Krymský poloostrov se "ježí raketami", říká Jeffrey Lewis, ředitel East Asian Nonproliferation Program při James Martin Center.

Ukrajinští představitelé tvrdí, že Rusko modernizuje čtyři instalace na Krymu tak, aby mohly pojmout jaderné zbraně.

Američtí zpravodajci toto tvrzení odmítají potvrdit nebo vyvrátit a tvrdí, že informace o přítomnosti jaderných hlavic jsou tajné.

Avšak zaznamenali, že na Krymu pobývaly letouny a lodě schopné nést jaderné zbraně. A dodávají, že Rusku žádná dohoda nezakazuje rozmisťovat jaderné zbraně v oblastech, které považuje za své suverénní území - což je názor prezentovaný ruskými představiteli od roku 2015.

