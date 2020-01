Horoskopy, magické stránky lidské osobnosti a Forerův efekt

Upozornění: Esoterické předpovědi do roku 2020 se budou většinou shodovat s vaším přesvědčením o vás samých

2. 1. 2020 / Petr Nutil

Určitě můžete nad tím vším mávnout rukou jako nad další kupou blábolů, nebo si je s chutí přečíst a těšit se na to, co zrovna to vaše znamení čeká. To je asi na vkusu každého z vás. Ale o to tu nejde. Ať už si o horoskopech atd myslíte cokoli, je to po čertech zajímavá věc hned ve dvou ohledech. Každý z nich se totiž týká nás samotných mnohem víc, než nějakého pochybného ezo-byznysu.

Jasně, koho by nepotěšila nálož vět typu: Lvi by si měli dávat pozor na příliš sebestředné a výbušné jednání, Kozorozi by se měli připravit na změny, anebo Ryby mohu očekávat zimu plnou originálních nápadů.

Je asi jasné, že když někdo sám sebe tituluje jako vědmu, kartáře, astrologa, numerologa nebo třeba astrokouče, neznamená to vůbec nic. A i když se vám to tak nemusí zdát, v tomhle odvětví argument autoritou fakt nefunguje. Ale pojďme k věci.



Proč bychom si měli všímat mediálních věštců a jasnovidců? Hlavně proto, že docela úspěšně pojmenovávají něco uvnitř nás. Naši ne-racionální, magickou stránku, která je všechno, jen ne kritická a rozumná. To za prvé. A dokážou jí oslovovat tak, že se v jejich slovech najde (skoro) každý. To za druhé. A o to tu běží.



Jde o psychologický fenomén, kterému se taky říká Forerův efekt. Jeho podstatou je, že my lidé máme tendenci akceptovat jakékoli sebevíc obecné a vágní popisy naší osobnosti, pokud máme pocit, že popisují skutečně nás samotné. Jak to funguje? Ten trik je v tom, že je potřeba vzbudit dojem že to, co je posluchači předkládáno, je mu připraveno na míru. Jen pro něj. No a lidská mysl má tendenci si promítnout sebe sama i do univerzálních, gumových charakteristik. A my si to ukážeme na příkladu, jo?





To bylo tak. Už v roce 1948 popsal tenhle fenomén americký psycholog Bertram R. Forer, když se jako první zabýval otázkou, proč mají lidi tendenci věřit věštcům, astrologům a tak. No a tenhle Forer provedl na svých studentech experiment, v němž jim předložil k vyplnění test osobnosti s tím, že na základě jeho výsledků každému z nich připraví vyhodnocení osobnostních rysů. Na míru, jak jinak. Studenti byli následně požádáni o hodnocení, jak moc vypracované profily podle nich odpovídají jejich osobnosti. Přesnost byla posuzována na stupnici od jedné do pěti, přičemž číslo 1 značilo shodu nejnižší, číslo 5 naopak nejvyšší míru souhlasu s výsledky. A jak to dopadlo? Průměrná známka byla 4,3. Forerovi studenti tedy hodnotili osobnostní charakteristiky jako velice přesné a jim odpovídající. Někteří z nich byli dokonce přesvědčeni i o parapsychologických schopnostech svého učitele. O to více pak byli překvapeni, když se dozvěděli, že všichni dostali nachlup stejný text, navíc poskládaný z různých horoskopů.



Klidně si to vyzkoušejte sami na sobě. Nebo na někom z vašeho okolí. Ona univerzální charakteristika zní takhle: „Máte velkou potřebu, aby vás druzí lidé měli rádi a obdivovali. Máte tendenci být sebekritičtí. Máte mnoho schopností, které jste dosud nevyužili ke svému prospěchu. Máte sice určité osobnostní slabiny, ale zpravidla jste schopni je kompenzovat. Vaše sexuální nastavení vám přináší problémy. Působíte jako disciplinovaní a mající věci pod kontrolou, ale uvnitř máte tendenci být znepokojení a nejistí. Občas máte vážné pochybnosti, zda jste učinili správné rozhodnutí nebo udělali správnou věc. Do určité míry dáváte přednost změně a rozmanitosti a stáváte se nespokojenými, když jste limitováni zákazy a omezeními. Ceníte si toho, že jste nezávislí ve svém myšlení, a nepřijímáte tvrzení druhých bez dostatečného důkazu. Zjistili jste, že není rozumné být příliš upřímný v sebeodhalování se druhým. Občas jste extrovertní, přátelští, družní, zatímco jindy jste introvertní, ostražití, rezervovaní. Některé vaše aspirace mají sklon být dost nerealistické. Bezpečí je jedním z vašich hlavních životních cílů.“





Našli jste se v tom? Asi jo. Tak si na to dávejte bacha. Ta hra je pořád stejná.