2. 1. 2020

Vládnou vážné obavy, že lesní požáry v Austrálii zlikvidovaly celé přírodní druhy rostlin a zvířat. Bylo zjištěno, že od začátku krize požárů v září uhořela až půl miliarda zvířat. Zjistili to ekologové z University of Sydney. Devastace bude pokračovat poté, co se nyní zoufale snaží obyvatelé států Victoria a Nový Jižní Wales evakuovat své příbytky a uvízli uprostřed požárů v dlouhých zácpách na silnicích, které jsou na řadě míst v důsledku požárů blokovány.