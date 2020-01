Mohly by se některé italské regiony stát součástí Švýcarska?

3. 1. 2020

Může to znít divně, ale některé oblasti v Itálii by přivítaly, kdyby se mohly připojit ke Švýcarsku. Proč je tomu tak - a mají vůbec šanci?

Švýcarská televize RTS přinesla reportáž o tom, že italský poslanec Matteo Bianchi navrhl takovýto krok.

Tvrdil, zřejmě zcela vážně, že být součástí Švýcarska by znamenalo, že italští dělníci žijící ve vzdálenosti do 20 km od současné švýcarské hranice, zejména v provinciích Como a Varese, by pobírali stejné mzdy jako lidé pracující v kantonu Ticino.

To by podle Bianchiho zabránilo odchodu kvalifikovaných zaměstnanců z Itálie do Švýcarska. V současnosti do švýcarského kantonu Ticino každodenně dojíždí za prací 67 800 Italů.

Také secesionisté na Sardinii vedli v minulosti kampaň za to, aby se jejich ostrov stal 27. kantonem Švýcarska. Tak by podle nich vnitrozemská země získala přístup k moři.

"Chceme se stát Švýcary, bez výkonu vojenské služby, mít franky místo eur a naši místní ekonomiku co nejdříve připojenou ke švýcarské," napsala skupina aktivistů na Facebooku.

Ačkoliv bývalý švýcarský poslanec Dominique Baettig v roce 2010 navrhl novelizovat ústavu tak, aby umožnila přijetí regionů ze sousedních států do švýcarské konfederace, vláda návrh okamžitě odmítla a označila jej za "nevlídný politický akt".

A neexistuje ani důkaz, že by se Itálie chtěla zbavit některé ze svých provincií.

Nicméně k anexi existuje historický precedent: Ticino bylo připojeno ke Švýcarské konfederaci jako konglomerát italských městských států v 15. století.

Takže nikdy nevíte...

