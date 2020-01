Dokumentace ohledně firmy Cambridge Analytica: Globální manipulace voličů se vymkla jakékoliv kontrole

5. 1. 2020

Foto: Brittany Kaiser



Brittany Kaiser, whistleblowerka, která pracovala pro firmu Cambridge Analytica, zpřístupnila desetitisíce dokumentů této nyní zrušené firmy, které dokazují, jak efektivními způsoby Cambridge Analytica ovlivňovala volby a politické mínění v 68 zemích světa. Firma Cambridge Analytica zkolabovala, poté, co britský týdeník Observer odhalil, že ukradla 87 milionů facebookových profilů.



Dokumenty začaly být zveřejňovány na Nový rok na anonymním twitterovém účtu @HindsightFiles, dosud byl zveřejněn materiál týkající se voleb v Malajsku, v Keni a v Brazílii.

Kaiserová, která vystoupila v dokumentu televize Netflix The Great Hack, se rozhodla tyto dokumenty zveřejnit po prosincových všeobecných volbách v Británii. "Je nyní naprosto jasné, že naše volební systémy jsou totálně zmanipulovatelné," konstatovala. "Velmi se obávám toho, co se letos stane v USA při prezidentských volbách a jednou z mála věcí, jak se ochránit, je získat co největší množství dosažitelných informací."Zdůraznila, že má k dispozici "tisíce a tisíce stránek materiálů", které dokazují, jak rozsáhlá a hluboká byla manipulace, daleko rozsáhlejší a hlubší, než co si lidé představují, že firma Cambridge Analytica dělala.Bývalý člen britské rozvědky Christopher Steele se k tomu vyjádřil, že je varovné, že západní vlády nejsou schopny potrestat osoby, které provádějí manipulaci lidí v médiích a na sociálních sítích. "Cambridge Analytica byla sice zrušena, ale ještě daleko sofistikovanější manipulátoři budou povzbuzeni, aby manipulovali a ovlivňovali lidi, zasahovali do našich voleb a zasévali sociální konflikty."Kaiserová konstatovala, že skandál ohledně dat z Facebooku je součástí daleko větší globální operace, která koordinuje vlády, výzvědné služby, komerční firmy a politické kampaně s cílem zmanipulovat voliče. Má to obrovské bezpečnostní dopady.Z dokumentů vyplývá, že Cambridge Analytica pracovala v roce 2017 pro jednu politickou stranu na Ukrajině. Vypracovala si "sofistikovanou infrastrukturu bílých koní, jejichž prostřednictvím do politiky plynuly černé peníze"."Existují emaily mezi velkými finančními dárci pro Trumpa, kteří debatují o tom, jak prostřednictvím různých finančních instrumentů zatajit zdroj těchto peněz. Tyto dokumenty odhalují celou mašinerii zneužívání černých peněz, která je substrátem americké politiky," konstatuje Kaiserová. Tvrdí, že tatáž mašinérie byla použita i v jiných zemích, v nichž působila firma Cambridge Analytica, včetně Británie."Existují důkazy ohledně opravdu znepokojujících experimentů prováděných na amerických voličích, kteří byli manipulováni zprávami na Facebooku, vyvolávajícími u nich strach. Tyto kampaně se zaměřovaly na nejzranitelnější osoby. Existuje dnes celý globální průmysl, který se vymkl z rukou," konstatuje Kaiserová. Dokumenty, které dala k dispozici, ukazují, jak tato kampaň fungovala v rámci jediné soukromé firmy.Podrobnosti v angličtině ZDE