Kontroverzní britský milionář vyhrožuje televizi Netflix žalobou za film The Great Hack

21. 7. 2019

Aktivisté za svobodu tisku a charitativní organizace v téže době zaslali otevřený dopis britské vládě, varující ji, že britské soudy jsou milionáři zneužívány k zastrašování a umlčování novinářů, kteří pracují ve veřejném zájmu. Aktivisté a šéfredaktoři britských médií požadují, aby vláda zavedla nové zákonné opatření (jaké například platí v mnoha amerických státech), které by postavilo mimo zákon "obtěžující žaloby". Banks minulý týden podal takovou žalobu na novinářku Carole Cadwalladr, nositelku mnoha novinářských cen za odhalování nezákonných spiknutí brexitérů v Británii.Novinářská práce Cadwalladrové vedla k zahájení četného vyšetřování regulačními úřady a k pokutě 5 miliard dolarů uvalené na firmu Facebooku."Žaloba, kterou podali dne 12. července právníci pracující pro Arrona Bankse, proti paní Cadwalladrové, je dalším příkladem bohatého člověka, který zneužívá zákonů ve snaze umlčet novináře a odvést pozornost od zásadních otázek, o nichž jednají politikové, média i veřejnost v dobu, která je kritická pro naši demokracii," praví se v dopise.Karim Amer, režisér dokumentárního filmu The Great Hack, konstatoval: "Dostali jsme dopis od právníků Arrona Bankse, na nějž jsme reagovali. Dali jsme jasně najevo, že absolutně stojíme za vším, co je uvedeno v tomto filmu, a budeme ho energicky hájit před každou žalobou. Považujeme za absurdní, že Arron Banks a jeho právníci nám poslali hrozbu touto žalobou, aniž by film vůbec viděli. Doporučujeme, aby pan Banks se na film podíval, až bude mít 24. července na Netflix svou světovou premiéru."Šéfredaktor britského týdeníku Observer Paul Webster kritizoval Banksovu žalobu proti Cadwalladrové. "Během své investigativn práce je paní Cadwalladrová systematicky terčem pomlouvačné kampaně a zostuzování od lidí, které vyšetřuje. Ty nejnovější právní žaloby jsou dalším pokusem udusit životně důležitou investigativní novinářskou práci."Aktivisté za svobodu tisku, kteří podepsali společný dopis britské vládě, konstatují, že zaznamenali sílící zvyk bohatých lidí vyhrožovat žalobami novinářům ve snaze je umlčet či zastrašit.K šestnácti signatářům dopisu patří Webster a ředitelé čelných médií a organizací hájících svobodu umělecké práce: Výbor na ochranu novinářů, PEN, Index on Censorship, Reportéři bez hranic, Greenpeace, právní odborník a rodina zavražděné maltézské novinářky Daphe Caruany Galizie.Kromě výhrůžek a žalob proti Cadwalladrové se dopis také zmiňuje o právních výhrůžkách proti Galiziové, která v době, kdy byla zavražděna, čelila více než 40 civilním žalobám, z nichž mnohé podaly britské firmy.Často výhrůžka nákladného právního sporu může novináře přimět k tomu, aby své informace nepublikoval. V jiných případech bohatí žalobci doufají, že umlčí kritiky s omezenými finančními zdroji prostřednictvím nákladů soudního sporu.V USA existuje už dlouho znepokojení ohledně soudních sporů tohoto druhu, říká se jim "strategic litigation against public participation, SLAPP" (strategické soudní spory proti účasti veřejnosti). Několik amerických států má zákony, které zakazují takovéto žaloby.Cadwalladrová poukázala na to, že se Banks rozhodl žalovat ji osobně, nikoliv média, která publikují její práci, která mají finanční zdroje na to, aby se u soudu řádně hájila."Rozhodl se jít po mně jako po jednotlivci a jasně se snaží mě zastrašovat. Je nesmírně znepokojující, že milionář může tímto způsobem zneužívat zákonů. To není útok pouze na mně, je to útok proti novinářské práci."Podrobnosti v angličtině ZDE