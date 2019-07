Nemá-li ČR sklouznout k maďarskému autoritářství, musí vzniknout autentická levicová strana

22. 7. 2019 / Petr Huďa

V televizi, rádiu a v novinách stále slyšíme, jak roste ekonomika. Jak má ČR historicky nejnižší nezaměstnanost a Babišova vláda zvyšuje platy zaměstnancům ve veřejném sektoru. Přidává důchodcům, učitelům, zdravotníkům. Ne, že by to nebyla pravda . Jistě si to po těch letech příjmové stagnace za předchozích pravicových vlád zaslouží. Jenže, spousta obyčejných lidí, dělníků a pracujících v privátu z konjunktury(která nebude trvat věčně) neprofituje. Žije se jim stejně bídně jako za Kalouska a Nečase. Po zaplacení složenek jim toho v peněžence moc nezbude.











Přitom manuálně a těžce pracují v nepřetržitých provozech a v řadě případů jsou svými zaměstnavateli tvrdě vykořisťováni. A to nemluvím o lidech postižených exekucemi, pro které se vyplatí raději pracovat na černo. Kolikrát riskují, že jejich výdělek nemusí být vůbec nakonec jistý. Jejich zoufalou existenční situaci zneužívají různí podvodníci, novodobí otrokáři a pochybné pracovní agentury. Znám spoustu případů, kde musí jednotlivec nebo člen rodiny mít k hlavnímu pracovnímu poměru ještě jednu práci, aby existenčně přežili. Co to je za společnost, kde jsou lidé nuceni dělat přesčasy bez nároku na odpočinek, mít vedlejší pracovní poměr, aby mohli zaplatit náklady na domácnost, finanční pohledávky jinak nebudou mít za co dětem zaplatit například školní výlet, nebo kde vezmou na novou pračku, když se jim ta stará rozbije?



Kolem nich krouží velkokapitalista Andrej Babiš s červenou kšiltovkou a tvrdí jim, že bude líp. Politický podnikatel Tomio Okamura a jeho SPD straší uprchlíky a muslimy, které v životě nikdy neviděli. Za jejich těžký život obviňuje ultrapravice neziskovky, , , nemakačenka", menšiny a zkorumpované politické elity. Nebo je krmí konspiračními teoriemi o mezinárodním spiknutí elit. Prezident Zeman plácá něco o lepšolidech a pražské kavárně. Přitom obyčejnými lidmi všichni pohrdají. V základních ekonomických otázkách jsou s Miroslavem Kalouskem či Petrem Fialou, zajedno.



Tito těžce zkoušení lidé svůj hlas v Parlamentu nemají. Nejedná se o žádnou marginální část společnosti a lidí žijících státem zapomenutých krajích bývalých Sudet. Ve svém nejbližším okolí Českomoravské vysočiny znám takových lidí a rodin desítky. Nikdo může tvrdit, že jsou to volič tzv. protestních a antisystémových stran jako ANO, SPD a možná i Pirátů. Nepopírám, že někteří z nich možná v posledních volbách takto volili. Ale velká většina už dávno na volby rezignovala. Ztratila důvěru v demokracii a spravedlnost.



Spousta politických komentátorů a analytiků si láme hlavu nad tím, jak porazit ve volbách trestně stíhaného premiéra Babiše? Shodují se, že demokratické strany musí primárně svést boj o voliče ANO. Kladu si otázku, stojí to všechno jenom na voličích ANO, anebo je pes zakopaný jinde?



Nejsem politolog ani sociolog. Jsem toho názoru, že Babiše může ve volbách porazit pouze autentická nebo radikální levice, kterou zde bohužel nemáme. Parlamentní , , levice" ČSSD, KSČM toho schopna není a po dalších volbách bude právem bojovat o politické přežití. Možná po příštích volbách zůstane i mimo Sněmovnu. Škoda by to rozhodně nebyla.



Aby ČR nesklouzla k autoritářského vládnutí jako Orbánovo Maďarsko musí co nejdříve vzniknou volební levicové hnutí, které by dokázalo oslovit a ve volbách mobilizovat voliče, kteří nežijí důstojný život, jak se to daří pravicovým demagogům a autoritářům. Nebát se levicového pozitivního populismu. Umět přesvědčit i část Babišových voličů, kteří na konjunktuře zatím participují. Ukázat, že zde existuje alternativa než si ve volbách vybírat mezi tzv. Kalouskovým demokratickým blokem, a vládou Zemana s Babišem podporovanou nacionalisty a ultrapravičáky. Existuje taková poptávku ve společnosti ? Jsem pevně přesvědčen, že ano. Chyběla doposud nabídka.

Volební projekt Skutečná levice se takovou nabídkou snaží stát. Není to jednoduchý cíl. Bez finančního zázemí a podpory médií. Máme být k takovému volebnímu projektu skeptický, nebo v tom vidět záblesk naděje?



"Chvilkařům" jde pouze o sesazení trestně stíhaného premiéra Babiše a nezávislost justice. To ostatní jako sociální, ekonomická a klimatická nespravedlnost, která nejvíce trápí nemalou část společnosti má zůstat zachována. Charismatického lídra, který by takový potřebný radikální či autenticky levicový hnutí mohl vést nemáme. To ale není překážkou. Máme zde řadu výrazných politických, občanských a ekologických aktivistů i progresivních intelektuálů bez kterých se tento volební levicový projekt neobejde. Vím o žabomyších válkách a různých úhlech pohledu uvnitř neparlamentní české levice. Bylo politickou chybou, že občanská levicová iniciativa ProAlt se tehdy neproměnila v politické volební hnutí. Přesto si myslím, že volební projekt Skutečná levice mám smysl a má cenu o to usilovat. Ukázat lidem , že budoucnost této země nemusí být taková, jak si to přeje Babiš, Zeman, Okamura nebo oba Klausové či někdo ještě horší...





