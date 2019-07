Šílená úroveň Johnsonovy nové vlády

25. 7. 2019

If only this were a joke! Terrifying that it's not. https://t.co/f6OxUzGnjz — Barbara Winton (@barbara_winton) July 24, 2019

I thought Priti Patel as Home Secretary was as bad as it could get, then I read that Dominic Raab is getting Foreign Secretary. FFS. The fucking shame, embarrassment & humiliation of it all! — Karen K #FBPE (@mojitoBaB) July 24, 2019

All cabinet ministers and those attending cabinet have signed pledge to take UK out of EU on 31 October - including a few like @AmberRuddHR @RobertBuckland and @JoJohnsonUK who presumably had fingers crossed behind back — Robert Peston (@Peston) July 24, 2019

If Civil Servants had done anything close to what Gavin Williamson and Priti Patel got sacked for they would never work for the government again. A prime example of one rule for them and another for the rest. Stinks to high heaven. — Stewart McDonald MP (@StewartMcDonald) July 24, 2019

At least all the crooks are in the same basket now. 🗑 — Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) July 24, 2019

The Brexit loons own it all now. Every single bit of it. Whatever happens from here on in is down to them. — JWTheSpa (@SpaJw) July 24, 2019

Kéž by tohle všechno bylo jen vtip. Je děsivé, že to není vtip.Hlavní postavy Johnsonova kabinetu:PREMIÉR: Lhal o všem.MINISTR FINANCÍ: Do dneška ministr vnitra, jeho imigrační politika by vyhnnala z Británie jeho vlastního otce.MINISTR ZAHRANIČÍ: Člověk, který si neuvědomil, že je Británie obklopená moře.MINISTRYNĚ VNITRA: Musela rezignovat protože zneužívala své pravomoci.MINISTR OBRANY: Musel rezignovat, protože prozradil státní tajemství.MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ: Spálil své zásady, aby si uchoval ministerské místoMINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Spálila své zásady, aby si uchovala ministerské místoMINISTR PRO BREXIT: Totálně selhal ve své funkciMINISTRYNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Nenávidí životní prostředí, ale miluje frakováníMIMOŘÁDNÝ PORADCE PREMIÉRA: Byl shledán vinným z pohrdání parlamentem a z podvádění při referendu o brexitu.Myslela jsem, že když byla Priti Patel jmenována ministryní vnitra, že už to horší být nebude, ale teď čtu, že Dominic Raab bude ministrem zahraničí. Do prdele! Ta šílená hanba, trapnost a ponížení toho všeho!Všichni členové nové vlády museli podepsat přísahu, že vyčlení Británii z EU do 31. října. Někteří z nich bezpochyby si za zády zkřížili v druhé ruce prsty (jako že to nemyslí vážně).Kdyby státní úředníci udělali něco podobného, co ministr obrany Gavin Williamson a ministryně vnitra Priti Patel, nikdy by už ve vládě nemohli pracovat. Jasný příklad Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi. Smrdí to až do oblak.Alespoň jsou všichni podvodníci pohromadě v jednom košíku:Všechno to teď vlastní brexitérští šílenci. Všechno. To, co se stane od nynějška bude plně jejich odpovědnost.





Jestliže je Cummings nyní mimořádným poradcem britského premiéra, bude mít plnou bezpečnostní prověrku? Není to trochu podivné pokud ho kvůli podezření z trestného činu vyšetřují National Crime Agency a londýnská Metropolitní policie?



Isn't that a tad unusual whilst NCA and MET Police investigations are ongoing? — Tim McCann #FBPE #FSFA (@mccanntb) July 24, 2019