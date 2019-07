"Infotainment" není objasněním záhady nekompetentního voliče

26. 7. 2019 / Karel Dolejší

Hlavním tlampačem ruských dezinfomací v ČR je prezident Zeman, konstatuje datový analytik Vrábel ZDE . Potíží většinového českého voliče přitom není, že by se těmito dezinformacemi snad "bavil" - naopak, ve výsledku je naštván nebo k smrti zděšen, což, jak snad ráčíte uznat, bývá vesměs považováno za pravý opak zábavy.

Jason Brennan ZDE navrhuje řešit problém nekompetentního voliče zavedením "epistokracie" - systému, v němž budou moci volit pouze ti, kdo úspěšně složí test nejzákladnějších voličských znalostí.

Tak jako obvykle nenecháváme "demokraticky" řídit auto ty, kdo ani nechtěli či nesvedli získat řidičské oprávnění, nebo neprodáváme zbraně každému na potkání, včetně lidí, kteří nedokážou nebo jim nestálo za to naučit se s nimi bezpečně zacházet, logicky ani ve volbách bychom neměli nabízet nezpůsobilým na zlatém podnose možnost, aby vyvolali smrtící karambol - možná nakonec ještě horší a dlouhodobější než ten, který by kdy sami zvládli spáchat s použitím vozidla či zbraně.

K voličskému testu by měl přitom rozhodně patřit i test mediální gramotnosti. Volič, který nedokáže rozlišit zprávu od komentáře, politický bulvár od konspiračního webu a ten zase od parodického serveru zveřejňujícího hoaxy přehnané ad absurdum, nepochybně bude svým hlasem udržovat nad vodou všechny demagogické Okamury a VKmly, co jich jen po vlastech českých freneticky pobíhá.

Volič, který nevidí rozdíl mezi obranou ústavy a ústavním pučem; člověk co věří, že nás dnes vážně ohrožují "sudeťáci"; honosení se názorem, že v bleším domečku na krtčím kopečku ve všivé zahrádce má nějaký smysl prosazovat samostatně "evropské" návrhy absolutně bez spojenců, dokonce i proti Polákům; šíření poudaček o úpadkovém Západě, který prý nechce bojovat za své hodnoty, kombinované s pohádkami o krvežíznivé Ursule ohrožující mír v Evropě - to všechno jsou signály do očí bijící voličské nekompetence, které bychom neměli přehlížet. Ne proto, že jde o "jiný názor". Proto, že takové "názory" dávají stejný smysl jako víra v Protokoly siónských mudrců.

Kritika, podle níž i hloupí, nekompetentní a jako vši líní voliči mají prý právo na politické zastoupení, ovšem fatálně koliduje s námitkou, že ti, kdo nesvedou nebo jim nestálo za to se v politice opravdu zorientovat, si zvolí politika skutečně zastupujícího jejich zájmy leda mimořádně velkou, v podstatě neuvěřitelnou náhodou.

Což vidíme třeba na hradním podnájemníkovi, kolem nějž se to jen hemží penězi z exekučního byznysu, dezinfem i všelijakými huawei.

Kompetentní voliči už dávno přišli na to, čí zájmy vlastně Zeman v české politice zastupuje.

Znevýhodnění a bezmocní, jimiž snad odjakživa z celé duše pohrdá, to opravdu nejsou. Třebaže jej často volili.