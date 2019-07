Dalších 150 uprchlíků se ve čtvrtek utopilo ve Středozemním moři

26. 7. 2019

Až 150 lidí se utopilo při pokusu přeplout Středozemní moře z Libye do Evropy poté, co se ve čtvrtek převrátily na moři dva čluny. Je to letos dosud největší počet mrtvých. Mluvčí libyjské pobřežní stráže uvedl, že dva čluny, na nichž bylo asi 300 lidí, se asi 120 km východně od libyjského hlavního města Tripolisu překotilo. Asi 137 lidí byli zachráněno a navráceno do Libye.



Pokusy přeplout do Evropy se uskutečňují většinou v létě, kdy je moře klidnější. Mezinárodní organizace pro migraci zaznamenala, že letos připlulo do Evropy 37 555 imigrantů a 8007 imigrantů se tam dostalo po zemi.





OSN uvádí, že přeplavba přes Středozemní moře je stále nebezpečnější. V současnosti se utopí každý čtvrtý uprchlík, který se snaží dostat do Evropy.