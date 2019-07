Nová kniha: Boris Johnson záměrně manipuluje na sociálních sítích lžemi nejblbější občany Velké Británie

27. 7. 2019

Foto: Političtí manipulátoři nejhloupějších občanů Velké Británie, Boris Johnson a Michael Gove



Brexitéři Boris Johnson a Michael Gove zneužili australský imigrační systém v debatě před referendem o brexitu s cílem využít rasismu pro získání podpory pro brexit, přestože věděli, že australský imigrační systém v Británii nemůže fungovat, argumentuje kniha Garryho Gibbona, politického editora Channel 4 News, Breaking Point (Bod obratu). Recenzuje ji, pozoruhodně, v listě Daily Mail, který je normálně nekriticky pro brexit, známý pravicový komentátor Peter Oborne.



Johnson and Gove využili v kampani rasismu prostřednictvím "cynické a kruté subliminální, podprahové ofenzívy", protože britští voliči vidí Austrálii jako bělošskou zemi. Oba opakovaně chválili australský bodový imigrační systém za to, že omezil migraci, i když experti poukazují na to, že z geografických i jiných důvodů je australský systém v Británii nepoužitelný.

Gove a Johnson to dobře věděli, ale ignorovali to, poté, co odborníci na průzkum veřejného mínění zjistili, že příslib, že Británie převezme "australský imigrační systém" je vysoce atraktivní pro britské dělnické voliče, kteří považují Austrálii za bělošskou zemi.Gibbon píše: "Účelem této politické strategie, jak mi sdělil jeden vysoce postavený stratég probrexitérské kampaně Vote Leave, bylo vyslat signál bělošským voličům. Jako politická strategie, řekl mi tento zdroj, byl příslib zavést do Británie australský imigrační systém naprosto irelevantní, nepoužitelný. Jako nástroj politické kampaně byl krutě efektivní."Totéž řekli Gibbonovi další aktivisté organizace Vote Leave. Na otázku, proč organizace Vote Leave tolik prosazuje australský imigrační systém, když je pro Británii "naprosto irelevantní", vysoký činitel organizace Vote Leave mu sdělil: "Je to jen fráze, která na lidi strašně dobře funguje." Dodal, že to lidem posílá "subliminální, podprahovou informaci".Poradce organizace Vote Leave dodal, že obdobný podprahový trik byl použit, když byl Michael Gove britským ministrem školství, v rámci jeho veřejné kampaně za tzv. "svobodné" školy, které by nepodléhaly správě státních úřadů. I v tomto případě Gove věděl, že zavádění "svobodný škol" je nesmysl, ale používal to, protože mu to získalo u voličů podporu.Gibbon ve své knize informuje, že kampaň Vote Leave používala experty pro datovou analýzu k mobilizaci veřejné podpory proti imigraci. Brexitérská kampaň prováděla testy s cílem probudit "spící" voliče, občany, kteří nikdy nechodí k volbám. Použili podprahových informací ve snaze tyto "spící voliče" aktivizovat, zatímco stoupenci setrvání Británie v EU neměli žádnou strategii.Hlavní stratég kampaně Vote Leave Dominic Cummings, jehož nyní Boris Johnson jmenoval svým hlavním poradcem v Downing Street, mu sdělil, že "získává mozky stojící na hranici"."Naši stoupenci jsou staří, špatně vzdělaní a chudí občané," vysvětlil Gibbonovi aktivista organizace Vote Leave.Podrobnosti v angličtině ZDE