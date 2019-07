"Všechno rozbít!!" - tato ideologie je velmi atraktivní

29. 7. 2019





"Jak dokáže bohatství přesvědčit chudobu, aby použila své politické svobody k udržování bohatství u moci? To je podstata konzervativní politiky ve dvacátém století."



To napsal v roce 1952 labouristický hrdina Aneurin Bevan. Platí to dodnes. Co spojuje milionářské absolventy soukromých škol, jako je Johnson, s dělnickou třídou? Irský komentátor Fintan O'Toole poukazuje na poutu mezi dělnickou revoltou a nedisciplinovaným, poživačným uspokojováním příslušníků nejbohatší třídy. Spojuje je duch punku, píše John Harris. "Jednoduché a prosté potěšení všechno rozesrat."

Británie odchází z EU, protože Angličané kolektivně propadli touze punkové éry všechno rozbít. Neumějí svůj hněv projevit jinak než činy sebepoškozování.Zároveň se chce Boris Johnson projevovat jako opak šedivých, nevýrazných politiků.Vytváření mýtů a politika jako představení nyní jsou hlavním nástrojem k získání moci v západních demokraciích. Americký prezident, jak jste si jistě povšimli, neodvozuje svou popularitu od konvenčních politických úspěchů, ale od každodenního představení vychloubačnosti a hnusného chování, které udržuje jeho stoupence ve stavu vzrušení.Je to zřejmě spojeno s tím, že neoliberalismus osmdesátých let odebral tradičním politikům většinu jejich moci a proměnil politiku a státnictví v pouhá prázdná gesta. Politikové dnes nejsou schopni udělat nic, ať jde o globální oteplování anebo o hrozbu automatizace.To vede spoustu lidí k tomu, aby alespoň začali předstírat, spolu s Johnsonem, že odmítají všechny základní normy politiky. Johnsonovy a Trumpovy lži jsou v tomto kontextu vlastně pro voliče velmi atraktivní.Je to známý populistický trik: povzbuzovat voliče, aby se radovali nad likvidací všech tabu, jako by to byla náhražka za ztracenou schopnost jednat ekonomicky a mít moc. Brexitérský slogan Take Back Control, Převezměte si zpět vládu svých věcí, neznamená, že získáte zaměstnání, mzdu či dům, ale že jste nyní svobodní říkat, co se vám zachce. A ti, kdo jsou tím šokováni, jsou odmítnuti jako puritánští obhájci nudné politické korektnosti.Tváří v tvář neřešitelné situaci se Johnson bude prezentovat veřejnosti jako extravagantní, mnohomluvný, všechna pravidla porušující Angličan, který je úplně jiný než prázdní logikové z Evropské unie, kteří "by nám stejně nikdy nepomohli".Zda tento přístup dokáže zvítězit v situaci zdražených potravin, prázdných polic v supermarketech a front kamionů, to je zajímavá otázka.Podrobnosti v angličtině ZDE