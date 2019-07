Boris Johnson nyní obviňuje EU ze své vlastní blbosti

31. 7. 2019

Jak je tedy možné, že když nyní stojí před Brity, že ho tolik lidí považuje za stoického a důstojného státníka? No, představte si, aniž byste se nad tím usmívali od ucha k uchu, že bude vaše schopnost vypadat státnicky a důsledně, protože bude poměřována s Johnsonovou, vaše schopnost vystupovat jasně bude poměřována s Mayovou, vaše schopnost vystupovat kriticky a analyticky s Farageovou. Už jen tím, že řeknete dva dny po sobě tutéž věc a nelžete, byste nad britskými politiky získali obrovský náskok.Nejenže je Irsko nyní obrovským způsobem proevropské a nesmírně mu záleží na udržení míru v Severním Irsku, je také zděšeno kohortou absurdních šarlatánů, kteří v Británii uchvátili moc. Johnson a jeho vláda si dosud plně neuvědomili, jak odporně vypadají pro ostatní svět - a pro Irsko zvlášť. Stručně řečeno, jednají jako komická verze etonských imperialistů, o nichž zpívají Irové vzbouřenecké písně už dlouhá staletí: britský premiér se, když byl ministrem zahraničí, zeptal, proč Varadakar, muž indického původu, se "nejmenuje Murphy jako všichni ostatní tam v Irsku", a pohrozil Severnímu Irsku přímou vládou z Londýna. Postavit se proti tomuto všemu není jen pro Varadakara strategicky nezbytné, je to pro něho z hlediska irské domácí politiky naprosto bez rizika.Vypovídá to hodně o mánii brexitérů, kteří jsou přesvědčeni, že EU jakýmsi způsobem Varadakaraaby zastával tento postoj, jako by to pro něho na domácí politické scéně nebylo obrovským způsobem výhodné. Angličtí brexitéři se zřejmě domnívají, že Irsko by potají strašně chtělo destabilizovat mír v Severním Irsku a vybudovat na pět set kilometrů dlouhé hranici nové pohraniční zátarasy jen proto, aby si Británie mohla zničit svou vlastní ekonomiku, a jen ti zlí byrokraté v Bruselu mu v tom brání. Varadakarovo postavení je v Irsku nyní nesmírně výhodné: je "nucen" realizovat rozumnou politickou strategii, která je v zájmu jeho země, proti nejnesympatičtějším politickým oponentům.Řekněme to jasně: Varadakar vypadá jako státník jen proto, že se britská vláda chová jako rozmazlené, xenofobní děti. Bohužel to brexitérům v britské vládě vůbec nedochází. V pondělí napsal bývalý šéfredaktor bulvárního anglického deníku The Sun, že nálada mezi brexitéry je "velmi optimistická". "Vlivní angličtí toryové mi na dvou recepcích nedávno řekli, že 'Varadakar není moc chytrej' a 'Irsko ustoupí' - a toto, pozoruhodně, je, jak se zdá oficiální politika britské vlády za Johnsona. Jsou protiirští, arogantní, nebezpeční a naprosto se mýlí."Britský establishment buď a) si opravdu myslí, že Varadakar bude trpět za to, že rozumně protestuje proti katastrofálnímu politickému vandalismu na hranicích Irska, anebo b) se rozhodl vnucovat tyto sesmolené nesmysly anglické veřejnosti, kterou udržuje systematicky neinformovanou, do té doby, až jim prostě dojde dech.Zdá se, že je nyní oficiální britskou politikou přesvědčení, že v určitý moment se Irsko zděsí hrozby Británie zničit se před jeho očima. Ať už si to uvědomují nebo ne, to znamená, že si angličtí politikové myslí, že Irsku jde víc o osud Británie než samotné britské vládě. Vzhledem k tomu, jak zkorumpovaná kabala naprosto izolovaných hejsků v Londýně nyní vládne, v této poslední věci mohou mít pravdu.Bohužel, ale Irsko není jakýsi věrný přítel, jehož existence slouží výlučně k tomu, aby obětavě podporoval britské ambice. Varadakar vypadá jako dospělý člověk, protože Británie se chová jako batole, jemuž je nutno vysvětlovat, že jiné země existují nadále i tehdy, když batole zavře oči. Ve svém vlastním zájmu by je měla velmi rychle otevřít.Podrobnosti v angličtině ZDE