Šéf Anglické banky: Kapitalismus problém globálního oteplování vyřeší

1. 8. 2019





Guvernér britské ústřední banky, Anglické banky, Mark Carney, řekl v exkluzivním rozhovoru pro Channel 4 News, že "kapitalismus je součástí řešení" krize globálního oteplování. Odmítl názor některých ekologů, že úsilí o růst HDP je neslučitelné s bojem proti globálnímu oteplování.



Konstatoval: "Kapitalismus je součástí řešení a součástí toho, co musíme udělat. Uvědomme si, co musíme udělat, vyjít z nynější situace tam, kam se musíme dostat - a bude zapotřebí desítek miliard, ve skutečnosti bilionů, liber investic, které se uskuteční v Británii, po celé Evropě, po celém světě.

Když to obrátíte, existuje riziko, ale také je to obrovská příležitost. Jednou z prvních věcí, kterou jsme udělali, je to, že jsme vytvořili rámec, způsob jak poskytovat správné informace. Není existuje 120 bilionů dolarů kapitálu, který podporuje tento rámec a to sděluje firmám 'dejte nám vědět, jak zvládneme tato rizika' - to je první věc.Druhou věc, kterou musí kapitalistický systém učinit, je zvládnout rizika týkající se globálního oteplování, být připraven na různé rychlosti té adaptace.A pak nejdůležitější věc je přesunout kapitál z místa, kde je nyní, na místo, kde musí být zítra. Kapitalistický systém je velmi silně součástí řešení této krize."Firmy, které se boji proti globálnímu oteplování nepřizpůsobí, zkrachují. To je jasné. Ale zároveň vznikne možnost obrovsky vydělat na této cestě, kterou společnost chce, abychom se po ní vydali.Banky, pojišťovny a manažeři kapitálových zdrojů musejí nyní zkoumat, jak silně jsou ohroženi svými investicemi do fosilních paliv a do petrochemického průmyslu. Bylo by chybou domnívat se, že stopa fosilních paliv nebude zmenšena."Podrobnosti v angličtině ZDE