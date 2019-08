Boris Johnson: šarmantní lhář a podvodník

2. 8. 2019

Deníkshrnuje názory novinářů a politiků po celé Evropě na nynějšího britského premiéra Borise Johnsona. Konstatují, že se chová nesmírně šarmantně, dříve nebo později však všichni zjistí, že je to lhář a podvodník. Boris Johnson podle nich vědomě pěstuje obraz sama sebe jako idiota, který dělá chyby, ve skutečnosti je vysoce inteligentní, zcela bez skrupulí - důkazem jeho inteligence a schopnosti strategického uvažování je, že se dostal do úřadu britského premiéra.Péčí pražského korespondentaRicharda Taita list zaznamenává, jak se novinář z Hospodářských novin Martin Ehl dostal krátkodobě do globálních zpráv. Hospodářské noviny totiž zveřejnily rozhovor s Johnsonem, v němž Johnson označuje tvrzení, že svoboda pohybu je základní hodnota EU, jako "kravinu" ("bollocks"). Downing Street si stěžovala, že je rozhovor lživý - přestože ho Hospodářské noviny před vydáním nechaly autorizovat britským velvyslanectvím v Praze. HN posléze zveřejnila nahrávku rozhovoru na svých stránkách, kde je výraz "bollock" jasně slyšitelný - a Johnson k tomu ještě dodává: "Můžete výraz 'bollocks' přeložit do češtiny."Podrobnosti v angličtině ZDE