Trump si spletl město Dayton, kde došlo k masakru, s městem Toledo

5. 8. 2019

Trump: Za víkendové masakry v USA mohou média, internet, videohry a imigranti. Zbraně ne!



Zuřivou kritiku vyvolal Donald Trump od komentátorů a politiků svými výroky po nedělních masakrech v USA.

“May God bless the memory of those who perished in Toledo.”

Donald Trump pays tribute to victims from the wrong Ohio city while speaking about the mass shootings in Dayton, Ohio & El Paso, Texas. pic.twitter.com/NqfkebCJda — Channel 4 News (@Channel4News) August 5, 2019

Toledo. Fck me. — Tim Ryan (@TimRyan) August 5, 2019

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Wow. On @Morning_Joe, @RepJerryNadler says Trump's response to mass shootings in El Paso & Dayton "reminds me of the 1930s in Germany."



"What's connection between background checks & immigration reform? That we have to keep guns out of the hands out of the invading hordes?" pic.twitter.com/CkmZ8CTryd — Aaron Rupar (@atrupar) August 5, 2019

White supremacy, like all other forms of terrorism, is an evil that must be destroyed. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 4, 2019

Your prayers aren't working. Try checking your dad on his tweets. 251 mass shootings in the U.S. in 216 days.



He incites violence every day w/ his hate agenda & racism. More people are dying b/c he fails to fight white supremacist terrorists.



They are the ones who hate America. https://t.co/dYzF2G7fEa — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 4, 2019

Donald Trump and his sycophants aren't just tolerating racism, they are promoting it. We all need to wake up.pic.twitter.com/Swmcn8UoIv — David Lammy (@DavidLammy) August 5, 2019

Trump si ve svém vystoupení spletl město Dayton, v Ohiu, kde došlo k masakru, s městem Toledo:"Média nesou obrovskou odpovědnost za život a bezpečnost v naší Zemi. Fake News velmi přispívají k hněvu a zuřivosti, které se hromadí už léta," napsal Trump v pondělí na Twitteru:Požadoval také omezení imigrace, vzhledem k tomu, že masakr v městě El Paso byl podle manifestu, zveřejněného na webu před útokem, motivován nenávistí k imigrantům.Vyvolalo to ostrou kritiku od většiny komentátorů a mnoha politiků. Demokratický senátor Jerry Nadler řekl v pondělí dopoledne v televizi, že mu Trump připomíná třicátá leta v Německu: "Jaká je vazba mezi reformou imigračních zákonů a kontrolou střelců? Že musíme odebrat zbraně hordám imigrantů, připravujících invazi?"Trumpova dcera Ivanka označila bělošský suprematismus za terorismus a vyjádřila názor, že musí být potlačen:Hned ji za to kritizovala poslankyně Rashida Tlaib:Vaše modlitby nefungují. Zkuste omezit tweetování svého otce. 251 hromadných masakrů v USA za 216 dnů. Vyvolává násilí každý den svou nenávistnou agendou a rasismem. Umírá více lidí, protože nebojuje proti bělošským supremacistickým teroristům. To jsou ti, kdo nenávidí Ameriku.Vášnivě odsoudil Donalda Trumpa také demokratický kandidát na prezidenta Beto O'Rourke. Není pravda, že Trump "toleruje rasismus", on ho aktivně podporuje: