Pedofil Jeffrey Epstein údajně spáchal ve vězení sebevraždu

10. 8. 2019



Miliardář s politickými konexemi Jeffrey Epstein, který začátkem nultých let obstarával celebritám nezletilé dívky k sexu a sám je zneužíval a byl za to odsouzen, spáchal zřejmě v newyorském vězení sebevraždu. Jeho smrt vyšetřuje FBI.



Šestašedesátiletý Epstein byl nalezen bez známky života ve speciální jednotce metropolitního newyorského vězení v asi 6.30 v sobotu ráno. Dva vězeňští činitelé uvedli, že byl nalezen oběšen ve své cele - není ale jasné, co tím mínili. Okamžitě byly zahájeny oživovací procedury, Epstein byl odvezen do nemocnice a tam byl prohlášen za mrtvého.







Americká Správa věznic označila jeho smrt za "zjevnou sebevraždu", i když jeden činitel varoval, že vyšetřování bylo teprve zahájeno a nebylo učiněno žádné závěrečné rozhodnutí.



Epstein byl multimilionář s vazbami na celebrity a politiky, včetně Donalda Trumpa a Billa Clintona. Minulý měsíc byl zatčen kvůli podezření ze sexuálních trestných činů, za něž mohl být odsouzen na 45 let do vězení. Prokuratura ho obvinila, že ve svých rezidencích na Manhattanu a v Palm Beach na Floridě sexuálně zneužívat desítky mladých dívek a nutil je, aby mu přiváděly další.



Epstein nepřiznal vinu a federální soudce mu nedávno odmítl jeho žádost o propuštění na kauci. Epstein se proti tomu odvolával.



Minulý měsíc byl Epstein nalezen v cele s pohmožděným krkem a úřady se snažily zjistit, zda se pokoušel o sebevraždu, anebo zda na něho někdo zaútočil. Byl dán pod dohled jako možný potenciální sebevrah, ale dohled asi po týdnu skončil. U soudního slyšení dne 31. 7. neprojevoval Epstein žádné známky traumatu a v posledních týdnech trávil se svými právníky až 12 hodin denně debatováním o svém případu.



Osoby Epsteinovy blízké svědčily, že v poslední době byl v optimistické náladě a byly překvapeny zprávou o sebevraždě. Vyjádřily znepokojení ohledně možné vraždy. Epsteinovi právníci požadují informace od úřadů, jak byla nalezena Epsteinova mrtvola a jak k jeho smrti mohlo dojít.



Epstein zemřel pouhých 24 hodin poté, co soud zveřejnil obrovskou složku dokumentů obsahujících znepokojující podrobnosti o Epsteinových sexuálních trestných činech a o jeho známých, kteří jich mohli být svědky. V dokumentaci je i tvrzení, že anglický princ Andrew osahával nezletilou dívku, která mu seděla na klíně. Královský palác v Londýně toto tvrzení emfaticky popírá.



Epsteinova smrt zřejmě vyvolá velmi podrobné vyšetřování americké Správy věznic i metropolitní newyorské věznice. Ta má šílenou pověst, jeden vězeň, který byl vězněn tam i na Guantánamo, uvedl, že Guantánamo je "příjemnější" a "relaxovanější".





