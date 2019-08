Děti v Číně vyrábějí na nočních směnách pro firmu Amazon její přístroje Alexa

9. 8. 2019

Stovky školních dětí povinně na nočních směnách za těžko snesitelných podmínek vyrábějí ve firmě Foxconn v Číně přístroje Alexa Echo a Echo Dot a čtečky Kindle. Je to porušení čínských zaměstnaneckých zákonů. Tito teenageři ze škol a technik z jihočínského města Hengyang a v okolí jsou označováni jako "brigádníci" a jejich učitelé dostávají od firmy Foxconn plat za to, že je v továrně doprovázejí. Učitelé také mají povinnost přesvědčovat vzdorné žáky, kteří nechtějí v továrně pracovat, aby nad běžné směny pracovali i přesčas. Týká se to více než 1000 žáků ve věku od 16 do 18 let.Čínské továrny smějí zaměstnávat žáky starší 16 let, nikoliv ale na nočních směnách.Firma Foxconn, která také vyrábí iPhony pro firmu Apple, přiznala, že studenti jsou zaměstnávání protizákonně, a uvedla, že okamžitě zjedná nápravu. Nebudou už pracovat přes noc. Firma Foxconn však hájila své užívání dětí, že "praxe v továrně poskytuje studentům získat praktickou pracovní zkušenost, která podpoří jejich úsilí získat zaměstnání po absolutoriu".Podrobnosti v angličtině ZDE