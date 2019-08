Maďarská ultrapravicová vláda ostře zaútočila na Finsko

13. 8. 2019





Finsko, které v současnosti předsedá Evropské unii, uspořádá vyšetřování toho, jak maďarská ultrapravicová vláda porušuje zákon. V souvislosti s tím v posledních týdnech na Finsko ostře útočí maďarský ultrapravicový premiér Viktor Orbán a jeho mluvčí Zoltán Kovács. Kritizují údajnou "vysokou míru domácího násilí" ve Finsku a mj. i prodej strategicky důležitých finských ostrovů ruským oligarchům.



Finsko jako předsedající stát EU až do 1. ledna 2020 určuje nyní agendu Evropské unie.

Evropský parlament loni v září uskutečnil bezprecedentní krok, když požádal členské země EU, aby se vyjádřili, zda Maďarsko podřízením svého soudnictví vládě a potlačnováním svobody vyjadřování, náboženství a rovného zacházení podle zákona porušuje hodnoty Evropské unie.Kovács, maďarský státní tajemník pro mezinárodní komunikace a vztahy, nejnověji napsal, že Finsko "nemá ústavní soud, nemá nezávislé soudnictví a neexistuje tam svoboda tisku. Má také celou řadu dalších závažných problémů". Poukázal na "ohromující" počet žen, jimž byla provedena ženská obřízka a na "vážné hrozby", jimž čelí "nově usazené náboženské menšiny".Podle každoročně publikovaného demokratického indexu časopisu Economist je Finsko nejdemokratičtější zemí na světě.Když Finsko převzalo 1. července předsednictví EU, konstatovalo, že bude respektovat hlasování Evropského parlamentu, požadující, aby proti Maďarsku bylo zahájeno řízení podle článku 7, podle něhož by Maďarsku mohla být odepřena hlasovací práva v EU.V předvečer toho hlasování tvrdil Orbán v evropském parlamentě, že jeho země byla učiněna terčem pomsty za to, že se rozhodla "nestát se zemí migrantů". Odmítl obvinění, že je Maďarsko zkorumpováno.Fabian Zuleeg z European Policy Centre, bruselského thinktanku, uvedl, že problémy pro Orbána by byly větší, pokud by se Francii podařilo úspěšně přesvědčit EU, aby financování jednotlivých zemí EU z Bruselu bylo podmíněno dodržováním smluv EU.Podrobnosti v angličtině ZDE