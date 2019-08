Jan Kavan má pravdu, že americké sankce pro Evropskou unii neplatí

9. 8. 2019 / Jan Čulík

Nevím, jestli bych považoval rozumné prosazovat obchod mezi Českou republikou a íránskou diktaturou, právě kvůli jejímu děsivému utlačování lidských práv. Myslím, že zrovna Jan Kavan, se svou historií obhajoby lidských práv za komunismu by tomu mohl rozumět.







Přesto si však myslím, že obviňovat Jana Kavana, že "organizoval cesty potenciálních islamistických teroristů do Evropy", je nepodložené a poněkud přehnané.

Do problémů způsobených americkými sankcemi se dostala nedávno i Velká Británie, když na Gibraltaru podle údajných amerických sankcí zkonfiskovala íránskou loď, údajně směřující s ropou do Sýrie. Avšak americké protiíránské sankce se netýkají členských zemí Evropské unie a lze říci, že nikdo dost dobře nemůže vinit Írán, když odplatou zajal britskou loď. Přitom Británie nemá dostatečnou námořní sílu, aby tento britský tanker z íránského zajetí osvobodila. Jak na to poukázali mezinárodní experti na námořní obchod, takovýto adventurismus ze strany Británie povede k tomu, že mezinárodní obchodní lodě a tankery přestanou používat britské vlajky.V Íránu - stejně jako v mnoha dalších zemí na Blízkém východě, včetně Saúdské Arábie - vládne tvrdě utlačitelská diktatura.Je ovšem možno mít různé názory, zda obchodní či kulturní styky i s vražednými diktaturami nemohou vést k určité míře vnitřní liberalizace daného režimu. Argumentace Karla Dolejšího , že udělováním obchodních víz pro podnikatele z Íránu vpouštěl český velvyslanec v Íránu do Evropské unie "islamistické teroristy" je nedokazatelná. Otázka, do jaké míry je íránský režim natolik totalitní, aby byl každý zástupce obchodní firmy zároveň islamistickým teroristou, je nezodpověditelná. Jan Kavan má pravdu, že Československo mělo dlouholetou historii obchodních styků s Íránem, je tam známo a potenciál k obchodu existuje. Přesto je íránský režim stejně vražedný jako režim v Saúdské Arábii - s tím však kupodivu Česká republika i západní země obchodují docela nadšeně a bez problémů, prodávají Saúdské Arábii dokonce i zbraně.