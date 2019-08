Překonají čeští Zelení epochu stagnace?

14. 8. 2019 / Michal Berg

ých. Konec stagnace otevírá debatu o tom, jaká by měla být budoucnost zelen

to politiky - Strana zelených - není v tuto chvíli v Česku relevantním politickým hráčem." Těmito slovy začíná text, který uvozuje web

Jako vodítko pro promýšlení navrhuje autorský kolektiv pětici scénářů, kterými by se zelená politika mohla vydat. Od lakonicky nazvaného status quo, přes zásadní reformu značky, spojování s dalšími politickými subjekty, omezení se na komunální úroveň, až po úplný zánik Strany zelených s otevřeným pokračováním. Podrobný popis scénářů a otázek k nim si můžete přečíst na webu: http://konecstagnace.cz/#scenare.

Vyzýváme tímto každého, kdo považuje zelenou politiku za důležitou, aby se do této debaty zapojil - například sepsáním komentáře či uspořádáním veřejné debaty. Otázek, které se nabízí k diskusi, je ještě mnohem více, než nabízí pětice navržených scénářů.

- Jaká je budoucnost zelené politiky v Česku? Má dnes smysl strana, která má ochranu jako hlavní téma, nebo je spíš potřeba, aby zásadní environmentální témata řešily všechny strany?

- Zelené strany v západní a severní Evropě uspěly. Proč v Česku, ale ani v jiných zemích na východě takové úspěchy Zelení nemají?

- Souvisí s tím nějak existence či neexistence liberálně-levicového elektorátu v těchto zemích - tedy elektorátu, který je základem voličstva zelených stran v západní Evropě? Nebo jsou to Piráti, kteří programově s velké části pozici Zelených přebrali, tou odpovědí na to, jak má vypadat "zelená" politika v Česku? Tzn. zabalená do pragmatického sloganu "ekologie bez ideologie", na což zřejmě Češi slyší lépe?

- A jak se situace může vyvíjet dál poté, zejména poté, co se Piráti stali členy zelené frakce v europarlamentu? Dojde prostřednictvím jejich europoslanců k dalšímu "ozelenění"? A jsou vůbec pirátská politická východiska v souladu s ochranou přírody a obecně zeleným programem? Když půjde o nutnost zásadní regulace, nepřikloní se Piráti na stranu "svobody" namísto zákazů a regulace?

- Čeští Zelení se zúčastnili evropských voleb v koalici se středopravicovými stranami, a Hnutí Duha vyhlásilo jejich program jako "nejsilnější ekologický", následovaný Piráty. Jaké jsou limity "ozeleňování" programu středopravicových stran, a nezůstane to na úrovni méně bolestivých programových bodů, které nepůjdou k podstatě? Kam až jsou středopravicové strany ochotny postoupit při hájení zájmů planety?

- Jde zde potenciál ke změnám a posunu kupředu například z komunální úrovně? Mnoho měst nejen v Česku, ale i na Slovensku nebo v Polsku má progresivní starosty, jejichž politiky by se na západě bez problémů daly zařadit do zeleného politického proudu. A bude mít ta změna nějakou podobu "Česko sobě", tedy rozšíření z komunální roviny, se kterou uspěl v Praze Jan Čižinský? A jakou roli v tom budou hrát podzimní protesty Milionu chvilek pro demokracii?

Otázek je tedy více než dost. Desítky členů a členek Zelených se na ně snaží hledat odpovědi v rámci interních diskusí a workshopů. Přidejte se do této debaty se svými názory!