Mediální Černobyl ruské vlády

Když v roce 1986 došlo k černobylské jaderné havárii, chování tehdejších sovětských úřadů se drželo zásady zůstat potichu, podhodnocovat charakter problému, nebo o něm lhát. Reakcí obyvatelstva bylo obávat se nejhoršího, protože vědělo, že pravdy se nedočká, napsal Ivan Preobraženskij.

Michail Gorbačov, který se zpočátku choval stejně jako všichni ostatní sovětští lídři, dokázal využít nehody k prosazování svého programu glasnosti, čímž zabránil tomu, aby Černobyl podkopal svou pozici - i když nakonec ho glasnosť tato stála místo i zemi.

Nyní Rusko utrpělo smrtící jadernou nehodu v severodvinské námořní instalaci - a ruské úřady i obyvatelstvo reagují takřka do písmene stejně jako za sovětských dob. Ruští představitelé mlčí, podhodnocují vážnost problému, nebo o něm rovnou lžou.

A ruský lid, který ví, že mu jeho lídři neříkají pravdu - dozvídají se ji pouze ze zahraničních zdrojů - se opět obává nejhoršího, když někteří hovoří o Armageddonu a další spěchají vzít si jódové tablety v mylném přesvědčení, že je zcela ochrání před radiací.

Avšak nezdá se, že by Putin chtěl využít tragédie ke změně reakcí úřadů nebo schopnosti ruských médií informovat otevřeně a poctivě o tom, o čem úřady nechtějí slyšet.

Místo toho dochází k čemusi mnohem zlověstnějšímu. Pozorovatelé se domnívají, že Putin osobně nese přímou odpovědnost za tragédii, což ještě více komplikuje jakoukoliv změnu postoje a může to vést k lidovému hněvu proti němu a jeho neosovětské neupřímnosti.

"Putin dal nejednou najevo, že vývoj nových zbraní v zemi probíhá pod jeho osobní kontrolou. A od roku 2018 nejednou předvedl osobní zapojení v tomto sektoru," píše Preobraženskij.

Ti kdo v této oblasti pracují s ohledem na sovětskou a ruskou psychologii udělají cokoliv, aby Putinovi vyhověli.

Budou pracovat obzvlášť tvrdě, zajistí, aby byl každý pokrok hlášen nahoru a udělají cokoliv, aby jakýkoliv problém byl zamaskován. To je to, co se stalo i v daném případě.

Mezi neštěstím a Putinem však existuje ještě hlubší spojení. On a nikdo jiný nese odpovědnost za vystupňování napětí ve vztazích se Západem a požadavek na nové superzbraně, které ho mají porazit v jaderné válce, o níž šéf Kremlu nejednou naznačil, že je připraven ji vést a vyhrát.

Stejně jako kdysi sovětští občané, i dnešní Rusové už nevěří svým lídrům. A to bude mít své důsledky - možná i vážnější a přímější, než jaké měla nehoda z roku 1986 pro Gorbačova.

