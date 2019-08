Boris Johnson a nebezpečné zneužívání sociálních sítí

15. 8. 2019

Foto: Boris Johnson ve středu na Facebooku zaútočil na "poslance-strašlivé kolaboranty s EU"



Britský premiér Boris Johnson ve svých tzv. "odpovědích lidového premiéra na otázky veřejnosti" ve středu zaútočil na Facebooku na poslance Dolní sněmovny, kteří "strašlivým způsobem kolaborují s Evropskou unií". Vyvolalo to širokou kritiku, mnozí poukazují na to, že takto pobuřující výroky jsou nebezpečné - ohrožují život poslanců v zemi, kde už jedna protibrexitová poslankyně, Jo Cox, byla ultrapravičákem zavražděna.

O ještě více znepokojujícím jevu však píše v deníku Guardian jeho mediální editor Jim Waterson. To, že se Boris Johnson nyní rozhodl "hovořit přímo k veřejnosti na Facebooku prostřednictívm pravidelných odpovědí vašeho lidového premiéra", dokazuje, jak se politické strany prostřednictvím sociálních sítí nyní dokáží lehce vyhýbat tomu, aby je novináři pohnali k odpovědnosti za to, co činí. Jsou si jisti, že tradiční média prostě vydezinfikovanou verzi jejich facebookových vystoupení stejně přijmou.Atraktivita tohoto přístupu pro Borise Johnsona je jasná. Proč pořádat pravidelné premiérovy tiskové konference pro londýnské novináře, kteří vám kladou obtížně zodpověditelné otázky, když máte možnost si na Facebooku vybrat otázky sám?Proč se snažit o tradiční rozhovor v médiích, který může dopadnout velmi špatně - jako Johnsonův rozhovor s moderátorem BBC Eddiem Mairem v roce 2013, z něhož vyšlo najevo, že Johnson je lhář, násilník a podvodník, když je možné novináře prostě vyloučit a komunikovat s veřejností přímo a prezentovat se, jak nekriticky chcete?Johnsonovu facebookovou strategii utváří asi pětadvacetiletá Chloe Westley, nová poradkyně Downing Street pro digitální záležitosti. Hlasovala pro brexit a donedávna pracovala pro pochybnou probrexitovou Taxpayers' Alliance, o níž nikdo neví, kdo ji financuje. Před časem chválila ultrapravicovou antiislámskou aktivistku Anne Marie Waters a má těsné vazby na organizaci Turning Point UK, britskou pobočku mládežnické organizace podporující Donalda Trumpa. Je jednou z celé řady nových mladých poradců v Downing Street, kteří umějí způsobit "bouři na Twitteru" a "porazit liberály".Pokud média neodmítnou citovat tato propagandistická Facebooková vystoupení, je zjevné, že Boris Johnson i další politické strany jich budou používat systematicky a vyhnou se rozhovorům s kritickými novináři.Podrobnosti v angličtině ZDE