Stovky lidí uvízly ve Středozemí na záchranných lodích

14. 8. 2019



Italský ministr vnitra Salvini chce zabránit dvěma lodím v přistání v italských přístavech



Více než 500 zachráněných migrantů a uprchlíků uvízlo na palubě dvou nevládních lodí. Itálie a Malta dál odmítají jim povolit přistání ve svých přístavech.



Francouzská humanitární organizace Lékaři bez hranic oznámila, že zachránila dalších 105 lidí a na palubě její lodi Ocean Viking se nyní nalézá 356 uprchlíků.



Dalších 150 lidí je na palubě španělské záchranné lodi Proactiva Open Arms.

Italský fašistický ministr vnitra a náměstek premiéra Matteo Salvini v úterý znovu zdůraznil svůj úmysl zabránit oběma lodím v přistání v italských přístavech.Italský parlament schválil zákon, který hrozí zatčením kapitánů a posádek záchranných lodí, pokud vplují do italských vod. Zákon také umožňuje záchranáře pokutovat až částkou 1 milionu euro a zkonfiskovat loď.Salviniho útoky proti záchranářům vedou k zvyšování jeho domácí popularity. Po konfliktu se svým vládním partnerem, Pětihvězdičkovým hnutím, usiluje Salvini o předčasné volby a má v zemi podporu skoro 38 procent voličů. Pětihvězdičkové hnutí však nyní jedná s levicovou opozicí o utvoření nové vlády a snaží se Salvinimu tak zabránit ve vyhlášení předčasných voleb.Salvini uvedl, že Libye je ochotná převzít zpět zachráněné uprchlíky, avšak Lékaři bez hranic uvedli, že je nevrátí do Libye, kde jsou uprchlíci pravidelně mučeni.Open Arms, španělská charitativní organizace, apeluje na Evropskou unii, aby koordinovala rozdělení uprchlíků do všech zemí bloku.UNHCR, Úřad OSN pro uprchlíky, také žádá evropské vlády, aby zasáhly. Varuje, že se blíží ve Středozemním moři bouře."Ponechat lidi, kteří uprchli před válkou a násilím v Libyi na vysokých mořích v tomto počasí by znamenalo páchat další utrpení," konstatoval Vincent Cochetel, mimořádný velvyslanec UNHCR pro centrální Středozemí.Španělsko konstatovalo, že záchranné lodi musí přijmout Itálie. "Mezinárodní zákon velí, že se záchrana musí konat v nejbližším bezpečném přístavu. Bezpochyby je to Itálie. Kdybychom to byli my, udělali bychom to.Itálie přijala od roku 204 více než 600 000 migrantů, ale za poslední dva roky počet příchozích uprchlíků ostře poklesl a dále klesá.Letos přišlo do Itálie jen 4265 migrantů a uprchlíků, v porovnání s týmž obdobím v roce 2018 je to pokles o 78 procent a v roce 2017 pokles o 96 procent.Rozhlas BBC v úterý informoval, (od minuty 22 ZDE ) že nyní ve Středozemním moři umírá utopením každý šestý uprchlík - je to dosud rekordně nejvyšší počet. V dramatické reportáži z ostrova Lampedusa na Sicílii interviewoval místního lékaře, který ošetřoval tolik znásilněných a zmlácených malých uprchlických holčiček, že je z toho naprosto zničen a nechal se zvolit europoslancem ve snaze vyřešit v Evropském parlamentu uprchlickou krizi. Aktivisté Salviniho strany Lega projevili v reportáži BBC pozoruhodnou krutost: Jakási jeho politička tvrdila, že nejsou k dispozici žádné mrtvoly utopených uprchlíků, takže není pravda, že tolik lidí ve Středozemním moři umírá.Podrobnosti v angličtině ZDE