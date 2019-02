Milí Češi. Vaše vláda financuje 200 miliony Kč brutální mučení lidí. Nesete za to odpovědnost

26. 2. 2019









Květiny a vzájemné poplácávání se po zádech v klimatizované bublině summitu v poušti. Evropští politikové, kteří všichni bojují s tlakem populismu ve svých zemích, vyvolaným migrační krizí. Tahle vrcholná schůzka byla předevšíḿ o jednom tématu.

Donald Tusk, prezident Rady Evropy: "Chci potvrdit, a pochválit všechny tady, kteří sdílejí břemeno přesunů populace, pomáhají uprchlíkům a včasně zasahují proti pašování lidí."Jednoduše řečeno, Evropská unie platí severoafrickým zemím, především Libyi, zemi v chaosu bez fungující vlády, aby chytala migranty ve Středozemním moři a věznila je.V minulosti topící se uprchlíky ve Středozemí zachraňovaly lodě nevládních organizací, a odvážely je do Evropy. Kde byli vítáni, než se tamější politické klima změnilo. Populistická vláda v Itálii odmítá dovolit těmto záchranným lodím, aby přistávaly u italských břehů. Novou politickou strategií je financovat libyjské pobřežní stráže, aby uprchlíky a migranty vylovily z moře a odvezly je zpět do Libye.Funguje to. Libyjská cesta do Evropy byla v podstatě úplně uzavřena. Avšak funguje to za strašlivou lidskou cenu. Vedoucí evropští politikové, kteří mají na domácí scéně problémy, se na těchto zločinech podílejí.Uprchlíci skandují: Už ne utrpení! Už ne utrpení!Toto jsou většinou Eritrejci. Zkřížené paže, symbolizující požadavek svobody. Kdysi snili o bezpečí v Evropě. Namísto toho skončili uvězněni v táborech v Libyi, jako oběti noční můry, o níž svět neví a k níž se Evropa obrátila zády.Novinářka Sally Hayden: Všichni jsou uzavřeni pohromadě. Nevidí denní světlo. Dostávají jídlo možná jednou denně, rýži nebo těstoviny.Moderátor: Novinářka Sally Hayden sleduje mučení a týrání uprchlíků v tajných vazebních táborech pro migranty už dlouhé měsíce.Sally Hayden: Podmínky v těchto táborech jsou strašlivé. Lidi pijí vodu ze záchodových mís. Přežívají navzdory mnoha nemocem. Je tam hodně tuberkulózy. V jednom vazebním táboře, s nímž jsem v kontaktu, lidi už měsíc nedostali léky proti tuberkulóze.Moderátor: Sally dostává z těchto táborů desítky zoufalých video a audio zpráv. Jsou ověřeny lidskoprávními organizacemi.Hlas ženy: "Jsem z Eritreji, jsem matkou dvojčat. Jsou strašně nemocné. Potřebujeme svobodu."Jiný hlas: "Je nás 500 lidí. 120 jsou ženy a 20 jsou děti. Trpíme strašně. Nemáme vodu, nemáme jídlo."Sally Hayden: V podstatě všichni v těchto vazebních táborech se pokusili dostat do Evropy a chytily je pobřežní stráže. Poslaly je zpět do Libye.Moderátor: A je to ještě horší. Migranti a uprchlíci se stali lidským zbožím. Toto je vazební středisko v městě Khums, na východ od Tripolisu. Začátek děsivého zločinu.Tito muži z Eritreji zuří, když zjistili, že někteří z nich byli prodáni zpět pašerákům lidí. Je tu tak silné napětí, že libyjské stráže používají proti uprchlíkům ostrou munici. Navzdory těmto protestům se pašeráci vrátili. A mnoho lidí na těchto fotografiích byli posléze z tábora odvezeni.OSN potvrdila, že lidé z tábora v Khumsu jsou skutečně nezvěstní, a vyjádřila znepokojení ohledně jejich osudu. To znepokojení je na místě. Jak dokazují tyto strašlivé záběry.Uprchlíci, prodaní zpět pašerákům, jsou často mučeni před kamerou. Na hlavu mu míří pistole a je mučen roztavenou umělou hmotou. Nebo tito muži, biti a bičováni. Totéž se děje ženám.Tato videa jsou zveřejňována na sociálních sítích, včetně emoji. Požadují, aby rodinní příslušníci obětí prostřednictvím crowdfundingu získali pro ně výkupné, aby jim zachránili život. Je to Abu Ghraib migrační krize.