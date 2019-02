V pátek budou studenti demonstrovat za akce proti globálnímu oteplování. I v Česku

1. 3. 2019

V pátek proběhnou studentské stávky za klima po celém světě. Čeští studenti se na stávku připravují také, jejich prohlášení zatím podepsalo více než 1000 středoškoláků





www.fridaysforfuture.cz

Tisková zpráva FRIDAYS FOR FUTURE ČESKÁ REPUBLIKA



Stejně jako každý pátek se i tento pátek 28. února chystá místo školy do ulic vyrazit tisíce středoškoláků a středoškolaček. Požadují důslednější řešení klimatické krize. Stávky začaly loni v září, kdy tehdy patnáctiletá Švédka Greta Thunberg přestala každý pátek chodit do školy na protest proti nečinnosti politiků při řešení změn klimatu. Podle vědců z Mezivládního panelu pro klima při OSN totiž máme posledních 12 let na to, abychom odvrátili ekologický kolaps.





Stávky probíhají téměř každý pátek po celém světě. Na místo do školy organizují studenti pochody, happeningy a demonstrace. Nejvíce studentů stávkovalo zatím například v Austrálii, Švédsku a Německu, kde se minulý týden zúčastnilo stávek přibližně 25 tisíc lidí.



“Úspěch stávek v Německu předčil naše očekávání. Každý pátek stávkují tisíce studentů. Naším hlavním cílem je zastavit těžbu a spalování uhlí a změnit dopravní politiku tak, aby Německo plnilo závazky Pařížské dohody, což se v současné době neděje. Chceme budoucnost, kde se bude dát žít. Minulý pátek stávkovalo asi 25 tisíc lidí. V den globální stávky za klima 15. března pak očekáváme 100 tisíc stávkujících studentů. Naše hnutí v Německu každým dnem roste,” říká k německým stávkám Linus Steinmetz, jeden z mluvčích Fridays For Future v Německu.



K podobné akci se chystají i čeští středoškoláci. Skupina studentů středních škol pojmenovaná Fridays For Future vydala na svém webu minulý týden prohlášení, ve kterém upozorňuje na změny klimatu, kritizuje nečinnost společnosti a politiků a vyzývá na 15. března ke stávce za klima. V ten samý den se mají uskutečnit studentské stávky v přibližně dalších 50 zemích. Pod prohlášení se během týdne podepsalo více než 1000 studentů.



Facebookové události stávek v jednotlivých městech vzbudily zájem stovek lidí. Stávky jsou zatím oznámeny v Brně, Ostravě, Olomouci a Praze. Středoškoláci z Hradce Králové a Pardubic se chystají organizovaně jet na stávku v Praze.



“Napravujeme to, co generace před námi zničily. Klimatickou krizi ale mohou zvrátit jedině politická řešení. Nezbývá nám tak nic jiného, než stávkovat. K čemu navíc sedět v lavicích a učit se pro naši budoucnost, když politici nedělají nic pro to, abychom vůbec nějakou měli.” říká Ema Ostřížková, ostravská členka iniciativy Fridays For Future v České republice a dodává: “Během uplynulého týdne se k nám přidaly desítky lidí z celé republiky a další přibývají. Jako mladí lidé pocítíme změny klimatu nejvíce ze všech a je logické, že se chceme stavět za svoji budoucnost.”



