Sociální demokracii neublížily sociálnědemokratické hodnoty pokroku, ale Miloš Zeman

1. 3. 2019 / Boris Cvek

Právě jsem vyslechl projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD. Zeman řekl, že bude volit ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu. Možná překvapení, možná by člověk čekal, že Zeman podpoří spíše hnutí SPD, které vede do evropských voleb jeho bývalý ministr Ivan David. Nicméně touto podporou Zeman svůj projev neskončil, dal ji do náležitého kontextu.

Předně pochválil úspěšné regionální politiky sociální demokracie a pokáral nepřímo krach sociálních demokratů v komunálních volbách v Praze. A to je právě ta otázka: má být ČSSD stranou regionů a malých měst, venkova? Podívejte se na KDU-ČSL, ta má velmi silného regionálního politika, Jiřího Čunka, ale dokonce i tato konzervativní strana, strana venkova, nějak tuší, že kdyby vsadila na Čunka, tak celostátně končí. ČSSD ztratila moravská velká města: Brno, Olomouc, Ostravu. Jak je to možné? Zeman mluvil o tom, že ČSSD má být stranou pro pracující a pro důchodce. Místo toho se podle něj příliš mnoho věnuje menšinám, dokonce se vyznal z toho, že měl pocit, že ČSSD patří mezi organizátory Prague Pride. Ublížila by tato agenda sociální demokracii ve velkých městech? Jak je možné, že na Západě jsou tradiční baštou levice velká města, kde samozřejmě sociální i menšinová agenda jsou ruku v ruce? A teď to nejdůležitější: prezident tvrdil, že v politice jsou rozhodující volební výsledky, nikoli nějaké průzkumy. ČSSD v době, kdy ji vedl Bohuslav Sobotka, kdy se jasně kandidaturou Jiřího Dienstbiera na prezidenta přihlásila k západní levici, tedy v roce 2013, měla ve sněmovních volbách 20,45% hlasů. Chce snad někdo říci, že od té doby spadla na 7,27%, což je výsledek sněmovních voleb 2017, kvůli tomu, že dělala západní levicovou agendu? Naopak: už od podzimu 2013, hned po volbách, musela ČSSD čelit brutálními tlaku prezidenta Zemana, který se pokusil ji ovládnout a který postavil Sobotku do pozice, v níž hlavní kritérium stranického vzestupu byla loajalita. Tak se dostal nahoru jakýsi pan Chovanec, který pak spolu s prezidentem a jeho klikou v ČSSD rozpoutal hysterii ohledně uprchlíků. ČSSD se od zvolení prezidenta Zemana chovala stále více jako xenofobní, populistická strana. Na tom skončili prezidentovi muži Hašek a Škromachv krajských a senátních volbách 2016, ačkoli se strašně moc snažili být lidoví. Prohráli na jihomoravském venkově. Levicové voliče vzal sociální demokracii Andrej Babiš. Ve střetech mezi Sobotkou a Babišem stál prezident vždy na straně Babiše proti sociální demokracii. Nikdo od roku 2013 neublížil sociální demokracii tak vážně jako právě Miloš Zeman. Kdyby byl místo něj prezidentem Karel Schwarzenberg, který by do dění uvnitř ČSSD nemohl zasahovat a vůči němuž by se ČSSD mohla tradičně vymezovat jako západoevropská levice, mohla by zůstat sociální demokracie proti Babišovi nejsilnější levicovou stranou s podporou občanů hodně nad 20%. Důležité je: proti Babišovi. To, že ji prezident spolu s komunisty nahnal do Babišova náručí, to ji rozhodně jako údajně levicové straně pro pracující a důchodce nepomůže, zejména pokud se Babiš rozhodne pro tvrdě pravicovou škrtací politiku.

